У мережі показали, як виглядають головні ялинки і різдвяні "веселощі" в "ДНР" і "ЛНР". Фото і відео
У п'ятницю, 25 грудня, на тимчасово окупованих територіях Донбасу "ЛНР" і "ДНР" відбулися церемонії відкриття головних новорічних ялинок. У мережі з'явилися кадри із заходів, на яких видно "нестримні веселощі" свята.
Так, у Луганську ялинку поставили на площі перед академічним драматичним театром. Про це повідомляє CXID.info (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як стало відомо, в "ЛНР" також мала відбутися святкова ілюмінація. Але у підсумку місцеві жителі цього не побачили.
А в Донецьку на 23-х метрової ялинці засяяли вогні гірлянди загальною довжиною майже в 3,5 км.
Відповідно до джерела, через відкриття ялинки в Луганську на пошту CXID.info прийшов гнівний лист про те, що видання анонсувало урочисту церемонію відкриття, а у підсумку місцеві жителі прийшли на місце і побачили, що там нічого немає.
Варто відзначити, що на заході в "ДНР" місцеві жителі не дуже дотримувалися карантинних правил. Видно, що більшість людей гуляють без медичних масок і не тримають дистанцію.
На відео видно, що на відкриття головної ялинки в Донецьку прийшло небагато людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у суботу, 19 грудня, в Києві запалили головну новорічну ялинку України.
Сотні людей зібралися на Софійській площі, щоб подивитися, як засяє святкове дерево. Попри карантинні обмеження для масових заходів, багато прийшли без масок і не дотримувалися дистанції.