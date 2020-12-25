У мережі показали, як виглядають головні ялинки і різдвяні 'веселощі' в 'ДНР' і 'ЛНР'. Фото і відео

У п'ятницю, 25 грудня, на тимчасово окупованих територіях Донбасу "ЛНР" і "ДНР" відбулися церемонії відкриття головних новорічних ялинок. У мережі з'явилися кадри із заходів, на яких видно "нестримні веселощі" свята.

Так, у Луганську ялинку поставили на площі перед академічним драматичним театром. Про це повідомляє CXID.info (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, в "ЛНР" також мала відбутися святкова ілюмінація. Але у підсумку місцеві жителі цього не побачили.

А в Донецьку на 23-х метрової ялинці засяяли вогні гірлянди загальною довжиною майже в 3,5 км.

Відповідно до джерела, через відкриття ялинки в Луганську на пошту CXID.info прийшов гнівний лист про те, що видання анонсувало урочисту церемонію відкриття, а у підсумку місцеві жителі прийшли на місце і побачили, що там нічого немає.

Варто відзначити, що на заході в "ДНР" місцеві жителі не дуже дотримувалися карантинних правил. Видно, що більшість людей гуляють без медичних масок і не тримають дистанцію.

На відео видно, що на відкриття головної ялинки в Донецьку прийшло небагато людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL: