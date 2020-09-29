У мережі показали, як "реанімувати" стару моркву: відео стало вірусним

Австралійка Лотті Далзіл в мережі поділилася порадою, як повернути старій моркві її соковитий помаранчевий вигляд.

Відео вона опублікувала в TikTok, зазначивши, що це "змінює правила гри". Ролик став вірусним і зібрав понад 1,1 мільйона переглядів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Хитрий трюк полягає в тому, щоб занурити слабку моркву в стакан з водою на п'ять хвилин, щоб зволожити її.

"А у вас в холодильнику є стара гнучка морква? Що ж, не викидайте її. Вона, ймовірно, просто зневоднена", – сказала Лотті в відео, додавши, що час, необхідний для цього, часто змінюється в залежності від того, наскільки слабка морква.

Відео з морквою стало вірусним в мережі

Австралійка показала, як "реанімувати" овоч за допомогою води

Таким же методом можна повернути колишню красу салату, селері, зеленій цибулі.

"Занурте їх у воду на п'ять хвилин – так, це працює! Витягніть їх, і вони стануть як золото!", – сказала австралійка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео, що зафіксувало, як порожній тренажер рухається сам по собі, стало вірусним, налякавши багатьох користувачів мережі.