У мережі показали, як проходив збір картоплі в СРСР. Архівне фото

У мережі показали фото, що закарбувало збір картоплі в СРСР у 1980-х роках.

Знімок опублікували в Telegram-каналі "Ми з СРСР". "80-ті роки. Інженери та наукові співробітники на картоплі. Весело було", – йдеться в підписі до фото.

Кадр було зроблено 1986 року. Як відомо, в Радянському Союзі залучення до сільгоспробіт людей, які працюють в інших сферах, практикувалося повсюдно. Для позначення цього явища навіть існувало узагальнюючий вираз – "поїздка на картоплю".

Громадян – студентів, школярів, працівників державних установ – в основному залучали до збору врожаю. Праця ця була добровільно-примусова, але передбачала деяку оплату.

Все це відбувалося через дефіцит працівників (починаючи з 60-х років), а також картопле- та бурякозбиральних комбайнів, які могли б механізувати збір овочів.

У результаті, за даними істориків тих часів, через відсутність необхідних навичок у залучених до збору врожаю та їхньої незацікавленості в якості роботи під час збору пропадало до 80% картоплі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали, як школярі в СРСР працювали в колгоспах у холодну погоду. Багато хто з користувачів висловив обурення тому, що відбувалося.