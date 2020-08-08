У мережі показали, як працюють війська "нервової системи" ЗСУ: зв'язківців привітали зі святом
Війська зв'язку Збройних сил України від 8 серпня відзначають своє професійне свято. У зв'язку з цим в мережі опублікували фото, на яких показана робота зв'язківців.
Знімки оприлюднені на сторінці фонду "Вернись живим" у Facebook (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця новини).
"Без вас армія перетворилася б на поодинокі підрозділи. Ваша робота як нервова система – об'єднує всі органи нашого війська", – йдеться в повідомленні.
У фонді привітали Війська зв'язку і кібербезпеки ВСУ з професійним святом.
Також свої до привітань приєдналися в Міністерстві оборони і командування об'єднаних сил ЗСУ.
"Ви виконуєте одну з найважливіших завдань – забезпечуєте надійний зв'язок. Коли вона працює, її не помічають, але відсутність відразу зменшує ефективність будь-якої військової операції", – підкреслив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв.
Він додав, що роль зв'язківців особливо зросла під час бойових дій під час антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил.
У Міноборони подякували військовослужбовців за віддану службу і сумлінне виконання військового обов'язку.
"Отриманий вами досвід під час протистояння російському агресору є міцним фундаментом подальшого розвитку військ зв'язку", – підкреслили у відомстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше військовослужбовців-зв'язківців привітав з професійним святом президент Володимир Зеленський.