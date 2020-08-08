У мережі показали, як працюють війська "нервової системи" ЗСУ: зв'язківців привітали зі святом

Війська зв'язку Збройних сил України від 8 серпня відзначають своє професійне свято. У зв'язку з цим в мережі опублікували фото, на яких показана робота зв'язківців.

Знімки оприлюднені на сторінці фонду "Вернись живим" у Facebook (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця новини).

У мережі показали роботу зв'язківців ВСУ. Facebook "Вернись живим"

"Без вас армія перетворилася б на поодинокі підрозділи. Ваша робота як нервова система – об'єднує всі органи нашого війська", – йдеться в повідомленні.

У фонді привітали Війська зв'язку і кібербезпеки ВСУ з професійним святом.

У мережі показали роботу зв'язківців ВСУ. Facebook "Вернись живим"

Також свої до привітань приєдналися в Міністерстві оборони і командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Ви виконуєте одну з найважливіших завдань – забезпечуєте надійний зв'язок. Коли вона працює, її не помічають, але відсутність відразу зменшує ефективність будь-якої військової операції", – підкреслив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв.

У мережі показали роботу зв'язківців ВСУ. Facebook "Вернись живим"

Він додав, що роль зв'язківців особливо зросла під час бойових дій під час антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил.

У Міноборони подякували військовослужбовців за віддану службу і сумлінне виконання військового обов'язку.

У мережі показали роботу зв'язківців ВСУ. Facebook "Вернись живим"

"Отриманий вами досвід під час протистояння російському агресору є міцним фундаментом подальшого розвитку військ зв'язку", – підкреслили у відомстві.

У мережі показали роботу зв'язківців ВСУ. Facebook "Вернись живим"

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше військовослужбовців-зв'язківців привітав з професійним святом президент Володимир Зеленський.