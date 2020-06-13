У мережі показали всю правду про життя в СРСР в одному фото

У мережі показали архівне фото, що ілюструє реальне життя в СРСР 50-х років. Так, знімок зафіксував натовп, що зібрався на відкриття виставки досягнень народного господарства 1954 року в Москві.

Фото опублікував в Twitter блогер Максим Мирович. "Неймовірне фото. СРСР, 1954 рік, відкриття виставки досягнень народного господарства в Москві. Весь совок в одному кадрі", – підписав він знімок.

Москва, 1954 рік, виставка досягнень народного господарства @maxim_nm / twitter.com

Користувачі, що прокоментували публікацію, звернули увагу на вираз облич на фото.

"Обличчя випромінюють щастя, радість від побаченого достатку товарів для трудящих", "Війна вже 10 років як закінчилась, а обличчя, як ніби тільки почалася", "Веселі й безтурботні обличчя громадян найвеличнішої і найщасливішої країни в світі", "А бабусі ж у кадрі – зовсім не бабусі. Цим жінкам від 48 до 50 років", – пишуть вони.

Дехто відреагував на фото мемами:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло інше архівне фото життя в СРСР: один телевізор на село?