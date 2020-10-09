У мережі показали військових РФ на Донбасі у 2014 році. Фото

У мережі показали російських військових із батальйону спецназу 8-ї Окремої мотострілкової бригади (Омсбр) ЗС РФ під час участі в бойових діях на території Луганської області, імовірно в серпні-вересні 2014 року.

Точні координати окупантів визначив військовий блогер Askai за викладеними ними ж фотографіями. Він зазначив, що знімки зроблені в Луганській області на дорозі між Молодогвардійським і Самсонівкою (48.358416, 39.634685).

Російські військові на Донбасі 2014 року

Російські військові на Донбасі 2014 року

Російські військові на Донбасі 2014 року

Російські військові на Донбасі 2014 року

Російські військові на Донбасі 2014 року

Блогер також уточнив, що колись колишні батальйони "Запад" і "Восток" перетворили в батальйони спеціального призначення. "Запад" включили в 18-у ОМСБр ЗС РФ, а "Восток" – у 8-у ОМСБр ЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі нагадали, що збір підписів за створення в Україні так званої автономної "Донецької федеративної республіки" було розпочато ще 13 листопада 2006 року просто на центральній площі Донецька.