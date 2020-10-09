У мережі показали військових РФ на Донбасі у 2014 році. Фото

У мережі показали російських військових із батальйону спецназу 8-ї Окремої мотострілкової бригади (Омсбр) ЗС РФ під час участі в бойових діях на території Луганської області, імовірно в серпні-вересні 2014 року.

Точні координати окупантів визначив військовий блогер Askai за викладеними ними ж фотографіями. Він зазначив, що знімки зроблені в Луганській області на дорозі між Молодогвардійським і Самсонівкою (48.358416, 39.634685).

Блогер також уточнив, що колись колишні батальйони "Запад" і "Восток" перетворили в батальйони спеціального призначення. "Запад" включили в 18-у ОМСБр ЗС РФ, а "Восток" – у 8-у ОМСБр ЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі нагадали, що збір підписів за створення в Україні так званої автономної "Донецької федеративної республіки" було розпочато ще 13 листопада 2006 року просто на центральній площі Донецька.