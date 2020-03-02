У мережі показали відео опустілого Донецька в окупації

У соцмережах поширили відео з окупованого Донецька, на якому видно раніше багатолюдні, а нині зовсім опустілі райони, зокрема знаменитий стадіон "Донбас Арена".

Ролик, який був опублікований у ТікТок, знайшов і показав у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій "Штірліц" Штефан (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відео було зняте ще в теплу пору року. Водночас за кадром дівчина, дійсно вірячи в свої слова, розповідає, наскільки "процвітаючим" виглядає її рідне місто. В кінці ж вона запитує, чи впізнає його хто-небудь, побачивши цю картинку.

Опустілий за окупації Донецьк t.me/a_shtirlitz

"Зараз я покажу вам своє місто. Ось таке воно гарне. Дуже колоритне і зовсім не похмуре. З красивою історією і вже сучасне. Зі старими ранами і добрими людьми. Місцями відверте, райдужне. Хто-небудь його впізнав?" – прокоментувала авторка відео.

Опустілий за окупації Донецьк t.me/a_shtirlitz

Зі свого боку Анатолій Штефан зазначив, що на ролику видно "Донбас Арену", але водночас людей і автомобілів у "жвавому" окупованому місті майже не спостерігається.

"Там, де раніше життя вирувало, зараз відчуття пустоти й темряви... Якісь самотньо проїжджаючі авто і все", – підкреслив офіцер ЗСУ.

Опустілий за окупації Донецьк t.me/a_shtirlitz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео з приміщення колись багатолюдного, а нині зовсім опустілого залізничного вокзалу в окупованому Донецьку

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