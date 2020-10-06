У мережі показали стіл-мрію, якого хотів кожен у СРСР

У Радянському Союзі меблі були однотипними, але одночасно якісними, зробленими з міцних і довговічних матеріалів. У ті часи речі фактично купували раз і на все життя, тому мало не кожен радянський громадянин хотів роздобути сервант, величезну дерев'яну шафу, фінську стінку або стіл-книжку.

Про останній нагадав у мережі користувач Twitter. Він наголосив, що в СРСР це був предмет мрії для мешканців гуртожитків, малосімейок і хрущовок.

"Кажуть, у Радянському Союзі спершу з'являвся ось такий стіл, а потім довкола нього вже будували квартиру", – пожартував автор у коментарі до знімка.

Цікаво, що на фото можна помітити і килими, які теж були популярними в ті часи – в СРСР ними любили обвішувати стіни і застеляти підлогу.

Користувачі мережі активно відреагували на знімок. У коментарях під постом вони наголосили, що сьогодні є величезний вибір меблів на будь-який смак і колір, проте радянський стіл-розкладачка був дійсно популярним у ті часи.

Водночас деякі зазначили, що він не був таким уже зручним – особливо, коли його потрібно було кудись переносити. Також користувачі вказали, що стіл був украй важким, до того ж, якщо всередину щось покласти.

"Несучий стіл, який за іронією дуже незручно переносити", "Лізеш ніжки висувати і обов'язково головою об кут упору вдаришся", "Несете з татом стіл, він хилить його в одну сторону, а потім нахиляє в іншу і тобі прилітає кришкою по пальцях", "Наріжний камінь у фундаменті кожної радянської сім'ї", – згадали користувачі.

Інші ж наголосили, що у них або в будинку батьків досі стоять такі столи і ними активно користуються.

"У мене такий є, уявіть собі, у США. Ним, правда, ніхто не користується давно, і він виконує функцію тумбочки", "У мами досі такий стоїть, на свята збираємося за ним всією сім'єю", "Неіронічно класна штука. Дісталася від прадіда, вже на другу знімну квартиру перевіз, щоб було куди комп ставити", "Досі не можу вмовити викинути вже добре покоцаний", "Я на такому вчився в настільний теніс грати!", "За традицією першим у квартиру заходить стіл, потім проростали стінні килими, іноді на підлогу, гантелі, ложка для взуття і хлібник. А потім уже будували", "Я думала про те, що мені такий став би в нагоді", "Теж хочу, світлого полірування, для рукоділля потрібен, а сучасні – маленькі й хиткі", – прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у СРСР імпортні товари вважалися символами благополуччя радянських громадян і були предметами захоплення. Серед них французькі парфуми, американські джинси, румунська стінка і чехословацький кришталь та інші.