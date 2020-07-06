У мережі показали спорожнілий пляж на місці проведення "Казантипу" в Криму. Фото
Пляж в селищі Поповка в анексованому Росією Криму, де раніше проводився відомий фестиваль "Казантип", майже повністю порожній, незважаючи на розпал сезону.
Про це свідчать фото, опубліковані в Twitter користувачем під ніком "Roksolana Today Крим" (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця новини).
"Поповка, колишня Казантіповка, сьогодні ... Ах, як хочеться повернутися ... Ах, як хочеться прокинутися ... але на жаль Казантипівка на уламках щастя не написали ваші імена", – сказано в коментарі до знімків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський блогер Ілля Варламов висміяв "сучасні" курорти в анексованому Криму. Він зазначив, що раніше "райські" місця перетворили в "гадючник".