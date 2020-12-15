У мережі показали рідкісні архівні фото "цукрового замку" Шарівка на Харківщині

У мережі опублікували рідкісні історичні фото легендарної Шарівської садиби під Харковом, зроблені в 1915 році.

Знімки виклав в Facebook керівник харківського Центру вільного часу "Ми разом" Юрій Прутник. У народі садибу називають "цукровим замком".

Це пов'язано з тим, що власником маєтку був цукрозаводчик Леопольд Кеніг. Німецький підприємець купив садибу у місцевого поміщика Павла Ольховського і доповнив її багатьма новими елементами, які надали їй неоготичний стиль.

Сам палац вміщує 26 кімнат і 3 величезних зала. У них встановлено мармурові каміни, покладений дорогий паркет з цінних порід дерева. Інтер'єр прикрасили численні дзеркала і фрески. У цих приміщеннях влаштовували бали і проводили театральні вистави для відомих гостей.

Поруч з садибою розбили розкішний парк на території в 40 га з широкою алеєю з лип, які обрізали так, щоб гілки росли виключно вгору. Тут також ростуть старі дуби, самому древньому з яких близько 600 років.

Згодом поруч з маєтком розрослося селище для обслуги, з'явилися стайні, манеж і навіть власна електростанція.

З приходом до влади більшовиків Кеніг встиг виїхати до Німеччини, а його садиба перетворилася на туберкульозний диспансер. Він працював до 2008 року. Після того, як пацієнтів вивезли, в будівлі провели ретельну дезінфекцію, але чутки про чарівну паличку Коха, яка бродить територією замку, живуть і понині.

Зараз це місце є визначною пам'яткою Харківщини, яка приваблює туристів

Палац складається з 26 кімнат Facebook Юрія Путінка

У замку є 3 великі зали Facebook Юрія Путінка

Інтер'єр садиби в неоготичному стилі Facebook Юрія Путінка

У залах маєтку часто проводили бали Facebook Юрія Путінка

Маєток Кеніга у Шарівці Facebook Юрія Путінка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали рідкісні фото торгового Києва в кінці XIX століття. Тоді столиця пережила промисловий, будівельний і торговий бум. Підприємці масово відкривали нові фабрики і заводи, а разом з ними – і фірмові магазини для продажу своєї продукції.