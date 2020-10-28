У мережі показали рідкісне фото "піжонів" під час запуску трамвая в Харкові

Харків'яни здивувалися дивному стилю моди місцевих чоловіків, які були зображені на знімку-листівці із серії, присвяченій запуску в місті першого електричного трамвая. Крім цього, "посперечалися" в мережі щодо вулиці, якою рухався транспорт.

Фотографією, датованою кінцем 1900-х років, у Facebook-спільноті "Харків. Історія. Факти" поділилася користувачка Олена Шкубуляні, зробивши репост зі своєї сторінки (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Випадково потрапила на очі ця фотка – які піжони все таки жили в дореволюційному Харкові! Одягнені за тодішньою модою – костюм із піджаком і казанок. Вартість казанка, на відміну від циліндра, – за рахунок того, що казанки можна було виготовляти машинним способом, була невисокою. Тому цей головний убір став доступний представникам різних верств населення. Ось наші харківці (а тоді саме так називали жителів Харкова) і одягнулися", – зазначила вона.

Автор посту уточнила, що трамвай, ймовірно, запускали на вулиці Петінській у Харкові, яка зараз називається Плеханівська. Там, судячи з підпису до листівки (вид в сторону площі Скобелівської (Руднєва), і відобразили модників у костюмах.

Однак інші користувачі уточнили, що насправді на знімку зображено вулицю Нетеченську, і трамвай спускається до центру від Михайлівської церкви, яка була знесена в місті в 70-х роках.

Харківські "піжони" на фото кінця 1900-х Facebook Олени Шкубуляні

Загалом харків'ян порадувало рідкісне фото. Так, коментарях під ним в місцевому пабліку одні почали "сперечатися" про те, де ж таки в Харкові запустили перший трамвай.

"Перший трамвай на Плеханівській (Петінській) було запущено в 1906-му", "П'ятий номер. На Нові будинки їде", "Авторе, "трамвай на Петінській" виправте на "трамвай на Нетеченській. Метрів 100-150 від скверу на південній стороні Площі Руднєва, зараз Героїв Небесної Сотні", – розповіли харків'яни.

Пост Олени Шкубуляні Facebook "Харків. Історія. Факти"

Деякі ж обурювалися щодо іменування жителів міста "харківцями".

"Я дивлюся – активно просувається в маси харків'ян слово "харківці", "Так харків'ян називали хуторяни", "Дістала вже чортівня "харківцями" цими. Згадалося, як у роки мого дитинства, "іммігранти" з передмість називали ковбоїв – "ковбойцями", – зазначили підписники.

Водночас більшість просто подякували авторці за цікаве фото й поділилися фактами про моду в Харкові тих років.

Коментарі підписників Facebook Олени Шкубуляні

"Ну, не "останнє" місто. Це за останні 30 років підзатерли Харків", "Між іншим, слово "піжон" у перекладі з французької означає "голуб", "Це батьки Бітлів...", "От цікаво, пройшло 100 років, а крій класичного чоловічого костюма не змінився і навіть штани вузькі, як зараз носять", "Між іншим красивий, модний і охайний одяг дисциплінує людей і сприяє розвитку у них благородних вчинків...", "Раніше казанки на голові носили, тепер на шиї", "Не піжони, а модники. А якщо модно, то культурно, красиво, сучасно. Значить, Харків вже в той час був культурним, сучасним і прогресивним містом", "Як із фільму "За двома зайцями". А де Голохвастов?", "Моя мама згадує часто Бикова, бачила його в Харкові багато разів. Піжон, каже, був. Любив похизуватися", "У мене батько, нині покійний, був простим будівельником, до того ж ще й випити любив... Але він так любив костюми, їх у нього було декілька, краватки, капелюхи, начищене взуття і портфель на додачу. Сусідка казала, на роботу як міністр, ну а з роботи як доведеться", "Одяг та навколишнє середовище явно дисонують між собою", "Так. Це модники. На них дивилися всі, мабуть, і з заздрістю, і з осудом. Адже багатьом хотілося бути схожими на них", "Це не модники... Це – начальство трамвая: начальник, заступник начальника, і секретар", – поділилися думками харків'яни.

Коментарі користувачів соцмережі Facebook "Харків. Історія. Факти"

Коментарі користувачів Facebook "Харків. Історія. Факти"

Коментарі харків'ян щодо назви вулиці в Харкові, де зображено трамвай і "піжонів" Facebook "Харків. Історія. Факти"

Коментарі харків'ян про трамвай і "піжонів" у місті 1900-х років Facebook "Харків. Історія. Факти"

Реакція підписників на пост про трамвай і "піжонів" у Харкові Facebook "Харків. Історія. Факти"

Реакція підписників Facebook "Харків. Історія. Факти"

Коментарі харків'ян Facebook "Харків. Історія. Факти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували рідкісне фото з Харкова в часи Другої світової війни, коли місто окупували німці. Зокрема, вигляд на будівлю колишнього готелю, де ті тримали заручників.