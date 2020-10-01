У мережі показали реальний СРСР на заборонених фото

Життя в період 70-х – початку 80-х років існування Радянського Союзу багато хто вважає його "золотим століттям" – мовляв, потім прийшов Горбачов і все зруйнував своєю "Перебудовою". Насправді ж за часів останньої лише випливли назовні всі ті радянські проблеми, про які раніше мовчали.

Це наочно демонструють знімки фотографа Володимира Сичова, показувати які в СРСР було заборонено. Їх на Live Journal опублікував і описав блогер Максим Мірович, зазначивши, що зараз ці кадри надзвичайно цінні (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Що зображено на фото

За словами блогера, на фотографіях Сичова можна побачити справжній СРСР із його злиденною радянською інфраструктурою, "щасливими" громадянами, алкоголіками, які валяються посеред вулиць, і навіть п'яною різаниною у дворах.

Злиденна радянська інфраструктура. Live Journal Максим Мірович

"Практично на всіх "непарадних" фотознімках тієї епохи міська інфраструктура виглядає надзвичайно убого. Виняток – нові райони, забудовані брежнєвськими "свічками" в 9, 12 або 16 поверхів", – зазначив Мірович.

Казань: будинки в старих районах міст СРСР розвалювалися, водночас ніхто нічого не ремонтував і не відновлював. Live Journal Максим Мірович

Він додав, що фото демонструють якість радянських будівель, якими вже пішли тріщини, і довколишнього міського середовища загалом. Водночас, за його словами, ще гірша картина була в сільській місцевості – "за 60 років радянська влада спромоглася лише провести туди електрику і радіо, а газифікованих сіл у "найкращій в світі" країні не було".

В дворах будинків у старих частинах радянських міст обов'язково були бруд та антисантарія, а вздовж вікон стояли купи ящиків, грубо збитих із неструганих дощок. Live Journal Максим Мірович

"Радянська пропаганда постійно розповідала, що в СРСР живуть якісь неймовірні надлюди, яким все підвладне, а на картинках про життя радянських людей малювали суцільно молодих, довгоногих та політично грамотних. Однак насправді вони виглядали зовсім інакше – більшість людей у віці 30-35+ вже виглядали досить виснаженими і побитими життям", – підкреслив блогер, звертаючи увагу на один із показових знімків.

"Чудова" радянська інфраструктура в новому районі міста. Live Journal Максим Мірович

Також, додав він, на фото Сичова часто можна побачити карликів або людей із обмеженими можливостями, яких у громадському дискурсі СРСР ніби й не існувало.

"Інфраструктура" в сільській місцевості СРСР. Live Journal Максим Мірович

"Для радянської влади це були "зайві люди", які не відповідали образу радянського громадянина. Якщо пораненого на війні ще могли більш-менш показати в кіно, то вроджених інвалідів або людей на візках у радянських фільмах не побачите ніколи – немов їх і не було ніколи", – звертає увагу Мірович.

Радянська інфраструктура в старій частині міста. Live Journal Максим Мірович

А ось радянських алкоголіків, каже блогер, в кіно тоді хоч і показували, але робили це з якимось добрим розумінням – мовляв, оступилася людина, з ким не буває. Реальні ж п'яниці сильно відрізнялися від кіношних, що видно на фото Сичова.

"Щасливі" обличчя людей у СРСР. Live Journal Максим Мірович

Також Мірович підкреслив, що в зовсім іншому світлі постають на заборонених фотографіях реального СРСР комуністичні агітація і пропаганда.

Базарний фотознімок – продавчиня зліва ще далеко не стара жінка, проте у неї вже немає майже всіх зубів. Live Journal Максим Мірович

"На знімках Володимира Сичова вона знаходить якийсь зовсім вже страшний зміст", – поділився думкою він.

"Щасливі" громадяни СРСР. Live Journal Максим Мірович

Що відомо про автора фото

Володимир Сичов народився в 1945 році в Казані. У 60-ті роки він навчався в Казанському авіаційному інституті, пізніше працював радіоінженером на Байконурі, а з 1965-го захопився вуличною зйомкою – фотографував не красиві пропагандистські сюжети, а просто намагався відобразити все, що бачить довкола.

Радянські жінки нібито виглядали старшими за свої років. Live Journal Максим Мірович

На початку 70-х Сичов переїхав до Москви, де вступив до Профспілки художників-графіків і займався професійною зйомкою для книг, журналів. Пізніше він організував у себе на квартирі підпільні виставки художників-нонконформістів і фотографів, що спричинило проблеми з радянською владою і його знімки стали забороняти до публікацій.

На знімках Сичова часто можна побачити карликів або людей із обмеженими можливостями. Live Journal Максим Мірович

У 1980 році фотограф емігрував до Франції, де його кар'єра пішла вгору. Він публікувався в журналах Life, Stern, Paris Match і багатьох інших.

Радянські алкоголіки. Live Journal Максим Мирович

"До 2010 року Володимир працював фотографом в агентстві Sipa Press і загалом увійшов в історію європейської фотожурналістики. Але, на мій погляд, свої найцікавіші роботи він зробив у 70-ті роки в СРСР. Ці плівки йому вдалося якимось дивом вивезти з Союзу", – підкреслив блогер.

Портрети радянських алкоголіків. Live Journal Максим Мірович

П'яна поножовщина у дворі одного з будинків. Live Journal Максим Мірович

Чоловік у кепці прямо на вулиці заправляється "пальним" із добре відомого радянського стаканчика з тонкого скла з п'ятьма смужками тонкої емалі. Live Journal Максим Мірович

Фотограф відобразив п'яного чоловіка за долю секунди до падіння обличчям об асфальт. На передньому плані падає ще один, а тверезіший товариш намагається його утримати. Live Journal Максим Мірович

Повз лежачого на льоду і повільно замерзаючого п'яниці байдуже проходить жінка в чорному пальто, а на дальньому плані також байдуже йдуть у своїх справах безліч інших людей. Live Journal Максим Мірович

Справжні радянські алкаші без прикрас. Live Journal Максим Мірович

Фотограф відобразив п’яничку, яка погано виглядає і водночас ще далеко не стара. Live Journal Максим Мірович

Бідно одягнена жінка лежить на гранітній приступці, а на задньому плані видно щити з періодичними виданнями – "Радянська Естонія", "Комуніст" та ін., у яких радянським громадянам розповідали про те, як добре вони живуть. Live Journal Максим Мірович

Інваліди, про яких нічого не розповідали по телевізору в СРСР, ледве шкандибають додому з електрички, а праворуч, немов із глузуванням, стоїть стенд із плакатом "Комунізм – світле майбутнє людства". Live Journal Максим Мірович

Діти йдуть до школи на фоні зображення неймовірно величезної голови "вічно живого" Леніна. Live Journal Максим Мірович

Трудящі СРСР викривають "змову сіоністів" – зображуючи євреїв у вигляді носатого павука із зіркою Давида на кашкеті, що прагне обплутати павутинням весь світ. Live Journal Максим Мірович

"Колективна медіація" на Леніна – мабуть, черга на прийом до якогось начальника. Live Journal Максим Мірович

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Максим Мірович заявив, що 99% населення СРСР жило у крайній бідності та злиднях. Задля підтвердження своїх слів він опублікував знімки радянської провінції в 1961 році.