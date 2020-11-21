У мережі показали реалістичне фото часів СРСР із лежачим на зупинці чоловіком

Користувачів мережі повеселила стара фотографія громадян Радянського Союзу, які чекають транспорт на зупинці. На ній зображено декілька десятків людей, деякі ласують морозивом: обличчя більшості дивляться в бік фотографа і, схоже, нікого не бентежить чоловік, котрий буквально валяється перед ними біля сміттєвого баку.

Юзери порахували знімок доказом бідності "великої держави" на тлі заяв про найсмачніший у світі пломбір із СРСР. Інші запевнили, що все це нагадує і сьогоднішній час. Пост, під яким розгорілася іронічна дискусія, опубліковано в Twitter "Історичні Фото".

"Радянські громадяни на зупинці громадського транспорту. Найсмачніше в світі морозиво присутнє. СРСР. 1980-ті", – йдеться в підписі до знімка.

Фотографія з 80-х років СРСР Twitter "Історичні Фото"

Під ним зібралося багато коментарів. Користувачі жартівливо описували побачене, кажучи, що чоловік, "який лежить на передньому плані", очевидно, просто переїв морозива.

"Упломбірився", "Комусь морозива не вистачило", "Коли втомився чекати", "Передозування пломбіром", "Один наївся від пуза", "Від смаку того пломбіру деякі навіть непритомніли", "Це може у вас, москвичів, було найсмачніше морозиво. У нашому селищі ніколи його не продавали", "Пам'ятаю, злидні і сірість", "Чому ж ніхто не підняв товариша?", "А чому похмурі всі, все ж добре", "Дивляться із заздрістю на людину, яка вже з'їла морозиво і відпочиває", "Чоловік теж валяється по ГОСТу, а не як зараз", – зіронізували підпсники.

Реакція користувачів Twitter "Історичні Фото"

Деякі почали стверджувати, що фото було зроблено років на десять раніше, ніж вказано в підписі до нього. Люди зазначили, що це 70-ті роки СРСР, оскільки у 80-х так, як зображено на знімку, вже не одягалися.

"Жах, як всі убого і страшно одягнені.. Зараз "Гості з минулого" йдуть, ось там показано шок тих, хто потрапляє у наш час. Діти дивляться, не вірять, що реально такий жах був... Але на фото, зважаючи на одяг, 70-ті роки", "У 80-ті дами в таких хустках і пальтечках?", "Це 70-ті, якщо що, я то знаю", "Дивлячись де. Деякі елементи одягу у нас в селі можна було і в 90-х зустріти. Туфлі у чоловіка з вусами, сумка його супутниці, найімовірніше, говорять про кінець 70-х. Решта одягу не має строків давності. До речі, краще за інших одягнений лежачий", – згадали користувачі мережі.

Радянських громадян на фото користувачі назвали "сірими й злиденними" Twitter "Історичні Фото"

Також вони почали вгадувати, де могло бути зроблено фотографію. А інші в коментарях навіть вказали конкретне місце:

"Схоже на автовокзал в Мінводах" (Ставропольський край РФ), "Це вокзал, чекають поїзда...", "Міжміський автовокзал у Новокузнецьку (РФ). Там і зараз не набагато краще", "Новокузнецьк точно. Кінець 70-х. Але зараз краще трохи".

За словами користувачів, реалістичне фото з СРСР було зроблено на автовокзалі в Новокузнецьку (РФ) Twitter "Історичні Фото"

Були й ті, хто припустив, що фото – всього лиш постановка. Але більшість запевнили, що в цьому немає нічого незвичайного і з тих часів мало що змінилося. Підписники уточнили, що зараз те ж саме "можна побачити всюди. І як підтвердження цьому почали прикріплювати до коментарів подібні фото, правда, переважно з вокзалів у США.

"Яку країну проспали (лол)", "Мої батьки кажуть, що вони своїми очима бачили ідентичні картини в Польщі у 60-х роках", "Відчувається вплив найкращої освіти в світі", "Вся Росія в 1 фото. Я ніколи не повірю, що ці люди запустили людину в космос", – іронічно підсумували користувачі.

Фото з 80-х користувачі порахували доказом злиденності в СРСР Twitter "Історичні Фото"

Реакція користувачів на історичний знімок із СРСР Twitter "Історичні Фото"

Реакція користувачів мережі Twitter "Історичні Фото"

Коментарі користувачів соцмережі Twitter "Історичні Фото"

Коментарі користувачів Twitter "Історичні Фото"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український письменник, журналіст і блогер Павло Бондаренко, відоміший під псевдонімом Павло Правий, здивував правдою про кращі ласощи в СРСР – смачний пломбір за 20 копійок.