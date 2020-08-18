У мережі показали реалії морського відпочинку в СРСР: яблуку ніде впасти

У літній сезон відпусток у Радянському Союзі люди вибиралися на відпочинок до моря. Тому часто пляжі там були переповнені туристами настільки, що яблуку ніде було впасти.

На це звернули увагу в Twitter "Комсомольська правда", зазначаючи, що картина не змінюється і нині. Журналісти опублікували фото для порівняння.

"Зараз багато відпускників на пляжах скаржаться, що біля моря не проштовхнутися. Але, судячи з того, як заповнено було сочинське узбережжя за радянських часів, це ще квіточки!" – вказали автори повідомлення.

Порівняння пляжів із відпочивальниками за часів СРСР і зараз (Twitter kpru)

У коментарях під ним користувачі мережі підкреслили, що це дійсно так. За їхніми словами, середньостатистична радянська людина хоч раз у житті виїжджала відпочивати на Чорне море. Щоправда, знайти місце на пляжі не завжди було можливо й люди масово розташовувалися на всіх прилеглих, часом зовсім не призначених для цього, п'ятачках суші.

Відпочинок на пляжі Чорного моря за СРСР (nevsedoma.com.ua)

Ті, хто застав такий відпочинок, кажуть, що тоді люди наклеювали на ніс шматочок газети, їли морозиво і чебуреки, пили пепсі колу, стояли в чергах до туалету і залу ігрових автоматів, фотографувалися з мавпочкою, а також із задоволенням знайомилися і спілкувалися, загоряли, купалися в морі й раділи життю, серед таких же, як вони, щасливчиків.

Переповнений пляж Чорного моря за СРСР (nevsedoma.com.ua)

Водночас деякі обурилися, що зараз люди (зокрема, росіяни) нібито не можуть дозволити собі відпочинок на морському пляжі, як колись за часів СРСР.

Відпочинок у СРСР (nevsedoma.com.ua)

"Відходиш від місця в море і запам'ятовуєш орієнтир, щоб потім знайти", "Хіба це відпочинок? Поїдьте в Керч – Азовське і Чорне моря, піщані пляжі, а не галькові!", "Це говорить про те, що в ті роки люди собі могли дозволити з'їздити відпочити на південь від малого до великого (вік), а зараз вже ні і ще таке довго триватиме", – коментують користувачі.

Коментарі користувачів Twitter (Twitter kpru)

Коментарі користувачів (Twitter kpru)

Раніше OBOZREVATEL розповідав цікаві подробиці про те, як люди проводили літню відпустку в СРСР.

Також OBOZREVATEL пропонував своїм читачам побачити показові фото, на яких зображений відпочинок на пляжах колишнього СРСР.