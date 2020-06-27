У мережі показали позеленілий Дніпро з висоти

Найдовша річка України Дніпро почала "цвісти" і вразила яскраво зеленим кольором у Черкасах.

Відповідне фото, зроблене з висоти, розмістив у Facebook-спільноті "Комітет захисту Черкас" журналіст Сергій Кузляєв.

"Дніпро. Знімок 26.06.2020", – прокоментував він.

У Дніпрі зелена вода Facebook "Комітет захисту Черкас"

На фото видно ділянку річки, яка набула повністю зеленого кольору, що жахнуло користувачів. "Що це з водою?", "Вода страшненька", "Так швидко, це жах", "Болотом стає, як сумно", – написали вони.

У Дніпрі цвіте вода Facebook "Комітет захисту Черкас"

Користувачів нажахав знімок Facebook "Комітет захисту Черкас"

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі селища Ланчин Івано-Франківської області змогли врятувати річку, струмок якої завалило деревиною та сміттям у результаті повені.