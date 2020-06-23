У мережі показали повінь на Буковині та Прикарпатті: вода зносить усе на шляху

Карина Бондаренко Суспільство 09:50, 23.06.2020 Оновлено: 09:59, 23.06.2020

Буковину і Прикарпаття затопило через велику кількість опадів. Після сильної зливи піднявся рівень води в річках, розмило дороги й частково зруйнувалася дамба.

Фото і відео наслідків негоди опублікували користувачі соціальної мережі Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Тим часом на Прикарпатті та Буковині – біда. Колишній струмок = стихійна річка. Висока вода зносить усе, що їй трапляється на шляху", – написала Наталка Макогон.

Буковину і Прикарпаття затопило після зливи
Facebook Наталки Макогон

Дівчина зазначила, що місцями потік води могли утримати ліси, яких давно немає.

На записі видно, що в результаті зливи на дорогах утворилися справжні річки. Через сильний потік води місцеві жителі не можуть самостійно безпечно пересуватися.

Раніше OBOZREVATEL писав, що через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголошено другий рівень безпеки, введено надзвичайні заходи безпеки.

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