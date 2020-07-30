У мережі показали переповнений пляж на популярному курорті України: на карантин "забили"
У мережі оприлюднили знімок переповненого пляжу на Арабатській стрілці в Херсонській області, де сотны відпочивальників зовсім не дотримуються карантинних обмежень, коли до цього так закликає МОЗ.
Відповідне фото виклали на однойменній сторінці у Facebook. Автори посту одразу зазначили, що знімок не оброблявся у фоторедакторах і передає реальну картинку з курорту.
"Арабатська стрілка у вечірній час. Якщо хтось скаже, що це фотошоп, то ви помиляєтеся. Це реальне фото, яке зроблено саме сьогодні", – написали вони.
Зокрема, підкреслили, що пляж було сфотографовано з вишки, яка розташована біля бази відпочинку "Азов".
У коментарях під знімком, який набрав декілька десятків лайків і понад сто репостів, користувачі мережі підтвердили, що, незважаючи на пандемію, цього сезону відпочивальників на Арабатській стрілці не поменшало. Люди зовсім не дотримуються соціальної дистанції.
"Море відпочинок – це добре, тільки де дистанція між людьми, адже влада коментує, що коранавірус. Де маски, рукавички?", "Жах, стільки людей, точно, краще вдома у ванній з пачкою солі й приємною релакс музикою", "Фу, жах! Чим так відпочивати, краще вдома сидіти!", "Так, людей багато", – коментують користувачі мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочивальниками трапився спалах коронавірусу. В інфекційній лікарні закінчуються місця для хворих на COVID-19.