У мережі показали переповнений пляж на популярному курорті України: на карантин "забили"

У мережі оприлюднили знімок переповненого пляжу на Арабатській стрілці в Херсонській області, де сотны відпочивальників зовсім не дотримуються карантинних обмежень, коли до цього так закликає МОЗ.

Відповідне фото виклали на однойменній сторінці у Facebook. Автори посту одразу зазначили, що знімок не оброблявся у фоторедакторах і передає реальну картинку з курорту.

"Арабатська стрілка у вечірній час. Якщо хтось скаже, що це фотошоп, то ви помиляєтеся. Це реальне фото, яке зроблено саме сьогодні", – написали вони.

Зокрема, підкреслили, що пляж було сфотографовано з вишки, яка розташована біля бази відпочинку "Азов".

Переповнена відпочивальниками Арбатська стрілка (Facebook Арбатська стрілка)

У коментарях під знімком, який набрав декілька десятків лайків і понад сто репостів, користувачі мережі підтвердили, що, незважаючи на пандемію, цього сезону відпочивальників на Арабатській стрілці не поменшало. Люди зовсім не дотримуються соціальної дистанції.

Пляж на Арбатській стрілці (Facebook Арбатська стрілка)

"Море відпочинок – це добре, тільки де дистанція між людьми, адже влада коментує, що коранавірус. Де маски, рукавички?", "Жах, стільки людей, точно, краще вдома у ванній з пачкою солі й приємною релакс музикою", "Фу, жах! Чим так відпочивати, краще вдома сидіти!", "Так, людей багато", – коментують користувачі мережі.

Коментарі користувачів (Facebook Арбатська стрілка)

Коментарі користувачів (Facebook Арбатська стрілка)

Коментарі користувачів (Facebook Арбатська стрілка)

Скриншот посту (Facebook Арбатська стрілка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі через ігнорування карантинних обмежень відпочивальниками трапився спалах коронавірусу. В інфекційній лікарні закінчуються місця для хворих на COVID-19.