У мережі показали незвичайний спосіб мити фрукти та овочі. Відео

Користувачка показала, як миє одразу все фрукти і овочі в різних відділах посудомийної машини. Ілюстративне фото / Pixabay

У мережі показали незвичайний спосіб мити фрукти та овочі, використовуючи для цього посудомийну машину.

Так, користувачка smilelop опублікувала відео в TikTok, на якому показала, як миє одразу всі фрукти та овочі в різних відділах побутового приладу.

Більшість плодів вона кладе окремо в верхній ряд, а ягоди прибирає вниз, в невеликі пластикові контейнери з отворами.

Замість миючого засобу вона додає білий дистильований оцет і вибирає режим швидкого миття. У результаті овочі та фрукти стають чистими, не постраждавши від миття.

У коментарях під відео багато користувачів оцінили новий спосіб, а деякі розкритикували його. "Спасибі за підказку! Це виявилося куди простіше, ніж мити вручну", "Ці ягоди розлетяться в різні боки", – пишуть вони.

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