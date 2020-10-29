У мережі показали наслідки катастрофи в Криму без української води. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 04:38, 29.10.2020

У мережі показали фото пересохлого Північно-Кримського каналу, яким на півострів до російської окупації надходила прісна вода з Дніпра.

Світлини з'явилися на сторінці блогу "RoksolanaToday & КримUA" у Twitter. На кадрах видно, що дно каналу повністю заросло густою високою травою і в ньому зовсім немає води.

"Пересохлий Північно-Кримський канал та іржава дамба. Північний Крим. Зате гавань рідна ж!" – зазначили в дописі, нагадуючи про причинно-наслідковий зв'язок цієї катастрофи і російського вторгнення до Криму у 2014 році.

Дно Північно-Кримського каналу поросло травою.
Twitter "RoksolanaToday & КримUA"
Після окупації Криму Росією півострів залишився без прісної води.
Twitter "RoksolanaToday & КримUA"

У коментарях під фото люди погодилися з тим, що це – наслідки окупації РФ, і залишили гострі жарти з фотожабами. "Потрібно писати правильно – г*вень, вона рідна", "Зате на місяці воду знайшли", – зазначили підписники блогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Коронавірусом в Україні заразилися ще 7,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 28 жовтня

Випробувачі російської вакцини захворіли на коронавірус

Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

Російський бітум возили в Україну контрабандою всупереч санкціям, – експерт

Батько Муждабаєва помер від коронавірусу