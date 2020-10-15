У мережі показали найкраще фото дикої природи у 2020 році

Гран-прі конкурсу Wildlife Photographer of the Year в 2020 році завоював росіянин Сергій Горшков.

Як передає "Медуза", перемогу йому приніс знімок амурського тигра, який фотограф зробив в національному парку "Земля леопарда" в Примор'ї.

Фото Горшкова було вибрано з більш ніж 49 тисяч знімків, надісланих на конкурс в 2020 році. Ім'я переможця конкурсу на краще фото дикої природи 13 жовтня оголосила герцогиня Кембриджська Кетрін – покровителька Музею природної історії.

Фото амурського тигра стало кращим на конкурсі Wildlife Photographer of the Year. Автор - Сергій Горшков

Конкурс Wildlife Photographer of the Year – один з найпрестижніших в своїй категорії – проводиться з 1964 року.

Як писав OBOZREVATEL, в кінці червня 2020 року в Польщі виявилися кращі знімки НЛО за останні 40 років.