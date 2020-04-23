У мережі з'явилися кадри обробки під'їзду в Херсоні, де виявили підтверджений випадок коронавірусу COVID-19.

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Ними поділилися в історіях соцмережі Instagram жителі міста. На зйомці видно, що бригада медиків, вийшовши з приміщення, довго знімає з себе захисні засоби, пакує їх у сміттєві пакети та відвозить із собою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

Крім того, очевидці стверджують, що під'їзди оброблялися якимось знезаражувальним засобом, запах якого ще гірший, ніж у хлорки. За їхніми свідченнями, безпрецедентні заходи безпеки були вжиті медиками після того, як у жителя під'їзду підтвердився коронавірус. Чоловіка у важкому стані відвезли в лікарню.

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

"А ви приспускаєте маску брудними руками, бачитеся з друзями. "Пронесе", так?", "Ось так виглядають люди, які приїжджають обробляти під'їзд, де є підтверджений випадок захворювання на коронавірус. А ви там гуляйте, гуляйте. За вами теж прийдуть", – пишуть під відео користувачі.

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL: