Головна Новини
23 квітня • оновлено в 12:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У мережі показали моторошні кадри боротьби з COVID-19 у Херсоні: гуляйте, за вами теж прийдуть!

7.2т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися кадри обробки під'їзду в Херсоні, де виявили підтверджений випадок коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ними поділилися в історіях соцмережі Instagram жителі міста. На зйомці видно, що бригада медиків, вийшовши з приміщення, довго знімає з себе захисні засоби, пакує їх у сміттєві пакети та відвозить із собою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

Крім того, очевидці стверджують, що під'їзди оброблялися якимось знезаражувальним засобом, запах якого ще гірший, ніж у хлорки. За їхніми свідченнями, безпрецедентні заходи безпеки були вжиті медиками після того, як у жителя під'їзду підтвердився коронавірус. Чоловіка у важкому стані відвезли в лікарню.

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

"А ви приспускаєте маску брудними руками, бачитеся з друзями. "Пронесе", так?", "Ось так виглядають люди, які приїжджають обробляти під'їзд, де є підтверджений випадок захворювання на коронавірус. А ви там гуляйте, гуляйте. За вами теж прийдуть", – пишуть під відео користувачі.

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

Коронавірус у Херсоні

Коронавірус у Херсоні

Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Херсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги