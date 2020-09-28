У мережі показали місце падіння Ан-26 через три дні після катастрофи

Рух на трасі в районі Чугуєва, де 25 вересня впав літак Ан-26, відновили, на місце катастрофи приходять люди.

Кадри того, як зараз виглядає місце падіння Ан-26, показав харківський Telegram-канал "Віха". Ділянку посадки біля автодороги очистили від уламків літака.

На місці катастрофи залишилася випалена пожежею земля і повалені дерева.

Сюди через кілька днів після аварії приходять люди. Багато хто приносить квіти.

Серед гілок і попелу утворилися імпровізовані меморіали загиблим. Тут лежать букети і вінки, горять лампадки. Навколо розставлені фото жертв авіакатастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL: