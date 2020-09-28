У мережі показали місце падіння Ан-26 через три дні після катастрофи
Рух на трасі в районі Чугуєва, де 25 вересня впав літак Ан-26, відновили, на місце катастрофи приходять люди.
Кадри того, як зараз виглядає місце падіння Ан-26, показав харківський Telegram-канал "Віха". Ділянку посадки біля автодороги очистили від уламків літака.
На місці катастрофи залишилася випалена пожежею земля і повалені дерева.
Сюди через кілька днів після аварії приходять люди. Багато хто приносить квіти.
Серед гілок і попелу утворилися імпровізовані меморіали загиблим. Тут лежать букети і вінки, горять лампадки. Навколо розставлені фото жертв авіакатастрофи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував детальний список загиблих в авіакатастрофі.
Зі свого боку працівники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що у лівого двигуна Ан-26 був перевищений термін служби.
Журналіст Юрій Бутусов у Facebook розповів детальну хронологію польоту Ан-26 і підготовки до нього.
Пізніше з'явилося відео останніх секунд трагічно обірваного польоту Ан-26.
У мережі з'явилося відео перших хвилин із карети швидкої допомоги, яка приїхала на місце падіння військового літака у Чугуєві.
Також місце аварії Ан-26 показали з висоти пташиного польоту.