Головна Новини
21 листопада • оновлено в 02:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У мережі показали легкі мертвого курця: шокуюче відео

768
Читати матеріал російською

У Китаї лікар однієї з клінік провінції Цзянсу зняв на відео як виглядають легені покійного пацієнта, який курив 30 років.

На ролик звернула увагу газета Daily Mirror. Доктор продемонстрував на камеру почорнілі в результаті куріння легені 52-річного чоловіка. Він зазначив, що пацієнт хотів посмертно стати донором.

Після розтину з'ясувалося, що легені непридатні для пересадки. У нього також діагностували ряд захворювань, причинами яких стало багаторічне куріння.

У мережі показали легкі мертвого курця

У мережі показали легкі мертвого курця

Скріншот

Новини
Названа їжа, яка допоможе побороти відмову від куріння

"Погляньте на це – ви до сих пір хочете курити?" – запитав під відео лікар.

Користувачі, які переглянули ролик, назвали його "найкращою антирекламою куріння". Його подивилися понад 25 мільйонів разів.

Як писав OBOZREVATEL, експерти попередили про шкоду куріння чоловічому здоров'ю. За їх словами, згубна звичка може викликати еректильну дисфункцію і зменшити розмір пеніса.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги