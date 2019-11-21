У мережі показали легкі мертвого курця: шокуюче відео

У Китаї лікар однієї з клінік провінції Цзянсу зняв на відео як виглядають легені покійного пацієнта, який курив 30 років.

На ролик звернула увагу газета Daily Mirror. Доктор продемонстрував на камеру почорнілі в результаті куріння легені 52-річного чоловіка. Він зазначив, що пацієнт хотів посмертно стати донором.

Після розтину з'ясувалося, що легені непридатні для пересадки. У нього також діагностували ряд захворювань, причинами яких стало багаторічне куріння.

У мережі показали легкі мертвого курця Скріншот

"Погляньте на це – ви до сих пір хочете курити?" – запитав під відео лікар.

Користувачі, які переглянули ролик, назвали його "найкращою антирекламою куріння". Його подивилися понад 25 мільйонів разів.

Як писав OBOZREVATEL, експерти попередили про шкоду куріння чоловічому здоров'ю. За їх словами, згубна звичка може викликати еректильну дисфункцію і зменшити розмір пеніса.

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