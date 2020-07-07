У мережі показали кота, який вижив після прання у машинці. Фото

У місті Маручіодора, Австралія, кіт бірманської породи на прізвисько Оскар вижив після 12 хвилин гарячого прання з миючими засобами в пральній машинці.

Як розповіла господиня потерпілого кота Аманда Мередіт, вона вийшла розвішувати чисту білизну, коли її чоловік завантажив в пральну машинку нову партію, повідомляє New York Post.

Аманда почула звуки нявчання, але не звернула на них особливої уваги. Але через кілька хвилин, коли вона повернулася в дім, нявчання повторилося. Тоді жінка стала шукати кота.

Оскара вона знайшла в пральній машинці: він упирався лапами в дверцята і крутився. Щоб витягнути тварину, жінці знадобилося ще близько двох хвилин.

Кот Оскар, який вижив у пральній машинці Фото: Amanda Meredith

"Він обертався і дивився на мене. Це було трагічно", – розповіла Аманда.

Оскар отримав 24 години лікування у ветеринарній клініці. У пральній машинці кіт отримав удари і потребував прийому ліків. Повернувшись додому, він спав тиждень і згодом поступово одужав.

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