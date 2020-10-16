У мережі показали англійського працівника рентген-кабінету початку ХХ століття у "відрі з вушками". Фото

У мережі показали історичне фото, на якому зображено працівника рентген-кабінету в Англії в робочому костюмі.

Світлина, оприлюднена на сторінці "Історичні фото" у Twitter, датована 1918 роком (щоб побачити її, доскрольте новину до кінця).

Найбільший інтерес у користувачів соцмережі викликав головний убір людини на фото, який вони назвали "відром із вушками".

Деякі користувачі порівняли цей костюм із костюмом хімзахисту та навіть згадали бойову отруйну речовину типу "Новачок", якою отруїли російського опозиціонера Олексія Навального.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Київський будинок вчителя, розташований на вулиці Володимирській, 57, показали на фото 30-х років. Історична будівля за час свого існування побувала музеєм і парламентом.