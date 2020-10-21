У мережі показали історичне фото насильницької депортації українців до Сибіру

У мережі нагадали про трагічні 73-ті роковини депортації українців до Сибіру, Казахстану й на північ Росії під час операції "Захід". Так радянські окупанти вирішили помститися за діяльність УПА.

До цієї дати користувачі опублікували символічне фото, на якому зображені жінка й дитина у вікні товарного вагону. Світлина з'явилася на сторінці блогу "Історичні фото" у Twitter.

"З 19 по 21 жовтня 1947 року МДБ СРСР здійснило операцію "Захід" – насильницьку депортацію 77 тисяч українців із Західної України до Сибіру, Казахстану й північних районів Росії", – написали в дописі.

Насильницька депортація українців до Сибіру в 1947 році. Twitter "Історичні фото"

У коментарях під ним люди висловили свою думку щодо цієї трагедії. Прикметно, що навіть деякі росіяни визнали провину своєї держави за тривалу агресію проти нашого народу.

"Люди боролися за незалежність, а їх вважали бандитами", "Вусата тварина великим була вождем", "І чому вони так нас не люблять? Кримські татари, українці, білоруси, естонці, латиші? Ми ж брати... Чи ні?", "Тому що знали, хто окупант, і хотіли незалежності", – зазначили підписники блогу.

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