У мережі показали фото курсантів, які розбилися на Ан-26 під Харковом

У мережі опублікували фото курсантів ХУПС імені Івана Кожедуба, які перебували на борту Ан-26, який розбився в Чугуєві під Харковом.

Світлину опублікував на особистій сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Євген Терехов. "Світла пам'ять", – коротко підписав він фото 11 курсантів та їх командира.

Курсанти 133 групи ХУПС, які розбилися під Чугуєвом. Facebook Євгенія Терехова

Ан-26, який зазнав катастрофи. Facebook Євгенія Терехова

Зі свого боку журналіст Павло Прядко зазначив у Facebook, що згідно з інформацією друзів курсантів у соцмережах, в результаті трагедії загинули хлопці зі 113 групи.

"Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам'ять", – написав чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL: