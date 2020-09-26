У мережі показали фото курсантів, які розбилися на Ан-26 під Харковом

Вікторія Довгань Суспільство 07:35, 26.09.2020 Оновлено: 07:35, 26.09.2020

У мережі опублікували фото курсантів ХУПС імені Івана Кожедуба, які перебували на борту Ан-26, який розбився в Чугуєві під Харковом.

Світлину опублікував на особистій сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Євген Терехов. "Світла пам'ять", – коротко підписав він фото 11 курсантів та їх командира.

Курсанти 133 групи ХУПС, які розбилися під Чугуєвом.
Facebook Євгенія Терехова
Ан-26, який зазнав катастрофи.
Facebook Євгенія Терехова

Зі свого боку журналіст Павло Прядко зазначив у Facebook, що згідно з інформацією друзів курсантів у соцмережах, в результаті трагедії загинули хлопці зі 113 групи.

"Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам'ять", – написав чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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