У мережі показали другий Чорнобиль в Україні: страхітливі фото

У курортному містечку Україна – Трускавець з'явилися покинуті готелі, в яких при СРСР відпочивали бюджетники. Тепер вони виглядають, як занедбані будівлі в місті Прип'ять після катастрофи Чорнобиль.

Відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублsredfd український військовий Анатолій Штефан, з позивним "Штірліц", з підписом: "Мальовничі місця в Трускавці нагадують Чорнобиль. Колись у цьому санаторії відпочивали сотні людей, а зараз ...".

Готель у Трускавці facebook / anatoliy.shtefanshtirlitz.7

У коментарях під постом, користувачі відзначають, що подібних місць в Трускавці з кожним роком все більше: "Багато вже закрито санаторіїв. І ще не один закриється, якщо в країні і далі будуть плювати на туристичний бізнес. Зараз в "Кристал", поруч "Алмаз". Це просто жах".

"Там і за життя умови були наближені до бойових ...", – пише Анатолій Якут.

скрін

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в ніч на 16 серпня в селі Верхній Ясенів (Верховинський район, Івано-Франківська область) з харчовим отруєнням госпіталізували 13 дітей з Києва, які відпочивали в приватній садибі "Горицвіт".

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