У мережі показали, де Зеленський і Єрмак лікуються від COVID-19. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 13:10, 12.11.2020

Корпус лікарні "Феофанія", де проходять лікування від коронавірусу (COVID-19) президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, фактично перетворився на режимний об'єкт.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, журналістам вдалося прогулятися по території лікарні і дійти до входу в адміністративний корпус, де співробітники Управління держохорони попросили їх покинути межі медустанови (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми нарахували на території кілька десятків представників Держохорони, які чергують по периметру. По суті об'єкт став режимним", – йдеться в повідомленні.

За інформацією каналу, поки до Зеленському нікого не пускають, це суворо заборонено.

Корпус "Феофанії" фактично перетворився на режимний об'єкт
Telegram PavlovskyNews
Корпус розташований в доглянутій парковій зоні
Telegram PavlovskyNews
Представники Держохорони чергують по периметру
Telegram PavlovskyNews
У палату до Зеленського нікого не пускають
Telegram PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про госпіталізацію Зеленського і Єрмака 12 листопада озвучив радник останнього Михайло Подоляк. За його словами, їх розмістили в ізольованих палатах, в палаті президента встановлено спеціальний зв'язок.

Прессекретар президента України Юлія Мендель повідомила, що і Зеленський, і Єрмак мають легкі симптоми захворювання.

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