У мережі показали, чим годують хворих на COVID-19 в українських лікарнях. Фото
Пацієнти з коронавірусною інфекцією (COVID-19) скаржаться на погане харчування в опорних лікарнях України.
Як написала користувачка Facebook Олена Монова, її знайомий лежав у лікарні міста Калинівка Вінницької області.
"Одразу скажу, що щодо лікарів і решти медперсоналу в пацієнта взагалі ніяких нарікань. Інша справа їжа. Якщо те, що там дають хворим, взагалі можна віднести до їжі", – зазначила вона.
Жінка опублікувала фото лікарняного супу, молочної та перлової каші, картопляного пюре та курятини зі шкіркою.
У коментарях підкреслили, що таке ж харчування майже у всіх українських лікарнях.
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