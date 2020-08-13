У мережі показали, чим годують хворих на COVID-19 в українських лікарнях. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 16:30, 13.08.2020 Оновлено: 16:44, 13.08.2020

Пацієнти з коронавірусною інфекцією (COVID-19) скаржаться на погане харчування в опорних лікарнях України.

Як написала користувачка Facebook Олена Монова, її знайомий лежав у лікарні міста Калинівка Вінницької області.

"Одразу скажу, що щодо лікарів і решти медперсоналу в пацієнта взагалі ніяких нарікань. Інша справа їжа. Якщо те, що там дають хворим, взагалі можна віднести до їжі", – зазначила вона.

Жінка опублікувала фото лікарняного супу, молочної та перлової каші, картопляного пюре та курятини зі шкіркою.

У коментарях підкреслили, що таке ж харчування майже у всіх українських лікарнях.

Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової
Facebook Олени Монової

Раніше OBOZREVATEL писав, чим годують і як труять дітей у школах Києва.

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