У мережі показали, чим годують хворих на COVID-19 в українських лікарнях. Фото

Пацієнти з коронавірусною інфекцією (COVID-19) скаржаться на погане харчування в опорних лікарнях України.

Як написала користувачка Facebook Олена Монова, її знайомий лежав у лікарні міста Калинівка Вінницької області.

"Одразу скажу, що щодо лікарів і решти медперсоналу в пацієнта взагалі ніяких нарікань. Інша справа їжа. Якщо те, що там дають хворим, взагалі можна віднести до їжі", – зазначила вона.

Жінка опублікувала фото лікарняного супу, молочної та перлової каші, картопляного пюре та курятини зі шкіркою.

У коментарях підкреслили, що таке ж харчування майже у всіх українських лікарнях.

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

Facebook Олени Монової

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