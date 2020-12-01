Знайшлося фото Ангели Меркель в ранньому дитинстві та підлітковому віці

Карина Бондаренко Суспільство 03:40, 1.12.2020

У мережі показали дитячі та підліткові фото федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Знімки, зроблені в 1956, 1957 і 1970-х роках опублікували на сторінці "Історичні фото" в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На одному з чорно-білих знімків майбутній канцлер відображена у віці півтора років, на іншому – трьох.

"Ангела Каснер, майбутня канцлер Німеччини Ангела Меркель в поході. Сонечко лісове. НДР. 1970-ті", – написано під ще одним фото.

Нагадаємо, Меркель народилася 17 липня 1954 року. Дітей у канцлера немає.

Ангела Меркель в дитинстві
Історичні фото в Twitter
Ангела Меркель в дитинстві
Історичні фото в Twitter
Ангела Меркель в дитинстві
Історичні фото в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося архівне фото Ангели Меркель в 90-х роках. На ньому вона відображена в кабінеті зі стільниковим телефоном.

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