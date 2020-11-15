У мережі показали агітплакат з СРСР 1920-х років. Фото

У мережі показали один з агітаційних плакатів СРСР під назвою "Господар вулиці", що датується до 20-ми роками ХХ століття.

На ньому стверджується, що в США поліція нібито "б'є" учасників робочих демонстрацій, тоді як в СРСР ніхто не перешкоджає колонам людей на вулицях Москви. Фото плаката опублікував Telegram-канал Vitauskas NEWS POST.

"Завжди казав, що путінська Росія побудована за карикатурами на "загниваючий Захід", які штампувала радянська пропаганда, щоб громадяни" самого" не розбіглися або не збунтувалися", – йдеться в підписі до фото.

Як відомо, за допомогою пропаганди в 1920-х роках в СРСР намагалися створити ілюзію благополуччя і переконати, що країну хочуть завоювати "ворожі країни". "Ворожими" переважно вважалися ті, де не було при владі комуністів.

Агітаційний плакат СРСР "Господар вулиці" Vitauskas NEWS POST

За допомогою пропаганди в СРСР намагалися створити ілюзію благополуччя скріншот

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в СРСР дітей вчили любити Леніна і ненавидіти "ворога". Масова пропаганда в СРСР почалася з моменту його утворення, оскільки більшовики, що прийшли до влади, в дійсності не мали всенародної підтримки.