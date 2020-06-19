У мережі показали 10-річного Януковича з Закарпаття. Фото

На Закарпатті в селі Середнє в сім'ї ромської національності живе хлопчик на ім'я Янукович.

Його фотографії опублікували в Facebook журналісти "Суспільне Закарпаття". Зараз дитина ходить в 4-й класу і любить грати в футбол (щоб подивитися фото, доскролльте новину до кінця).

Хлопчик народився 10 грудня 2009 року. Як зізналася мама, в родині дуже хотіли перемоги Віктора Януковича на виборах в січні 2010 року, тому і дали своєму новонародженому сину таке незвичайне ім'я.

Хлопчик швидко став зіркою, в село майже щодня приїжджали журналісти. Сам Віктор Янукович за весь термін свого президентства до свого тезки так жодного разу і не навідався, хоч на це дуже сподівалися батьки хлопчика.

Дитина стверджує, що міняти ім'я не збирається, їй подобається бути Януковичем.

Хлопчик на ім'я Янукович ходить в 4-й класу і любить грати в футбол Facebook Суспільне Закарпаття

Хлопчик на ім'я Янукович ходить в 4-й класу і любить грати в футбол Facebook Суспільне Закарпаття

Хлопчик на ім'я Янукович ходить в 4-й класу і любить грати в футбол Facebook Суспільне Закарпаття

Хлопчик на ім'я Янукович ходить в 4-й класу і любить грати в футбол Facebook Суспільне Закарпаття

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Закарпатській області в травні 2020 одному з новонароджених хлопчиків дали ім'я Зеленський.