У мережі почали "онлайн-трансляцію" польоту Санта-Клауса

У мережі почали традиційне щорічне "онлайн-стеження" за вигаданим польотом головного символа Нового року – Санта-Клауса.

Дані щодо "координат" його санчат оприлюднює в режимі реального часу сервіс аеронавігації Flightradar. На змодельованій карті показується рух санчат казкового персонажа від його резиденції на Північному полюсі.

Особливістю "транспорту" Санта-Клауса є його назва – Red nose ("Червоний ніс") та бортовий номером HoHoHo (Хо-Хо-Хо).

"Онлайн-стеження" за санчатами Санта-Клауса. Скриншот сторінки

Зазначемо, що "онлайн-трансляцію" святкової мандрівки героя ведуть і на сайті NORAD Tracks Santa. Цю традицію започаткувало Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Відповідно до даних на цьому ресурсі, над Україною Санта-Клаус пролітатиме ввечері 24 грудня приблизно о 21:00-22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL: