У мережі почали "онлайн-трансляцію" польоту Санта-Клауса

Вікторія Довгань Суспільство 11:18, 24.12.2020 Оновлено: 11:19, 24.12.2020

У мережі почали традиційне щорічне "онлайн-стеження" за вигаданим польотом головного символа Нового року – Санта-Клауса.

Дані щодо "координат" його санчат оприлюднює в режимі реального часу сервіс аеронавігації Flightradar. На змодельованій карті показується рух санчат казкового персонажа від його резиденції на Північному полюсі.

Особливістю "транспорту" Санта-Клауса є його назва – Red nose ("Червоний ніс") та бортовий номером HoHoHo (Хо-Хо-Хо).

"Онлайн-стеження" за санчатами Санта-Клауса.
Скриншот сторінки

Зазначемо, що "онлайн-трансляцію" святкової мандрівки героя ведуть і на сайті NORAD Tracks Santa. Цю традицію започаткувало Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Відповідно до даних на цьому ресурсі, над Україною Санта-Клаус пролітатиме ввечері 24 грудня приблизно о 21:00-22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • відповідно до григоріанського календаря, 25 грудня католицька церква, протестанти і дев'ять з 15 помісних православних церков відзначають Різдво. А ввечері 24 грудня віряни цих конфесій святкують Святвечір.

  • Зі Святвечором у католиків, як і в православних, пов'язано багато традицій та обрядів. Детальніше про Вігілію й Адвент та про те, що вважається забороненим у цей день, можна прочитати тут.

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