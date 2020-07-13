У мережі перерахували типові фрази людини в СРСР

Для людей епохи СРСР були характерні певні фрази, зокрема, такі як "Кто крайний?", "Сообразим на троих?" та інші.

Ці фрази дуже багато говорять про життя в Радянському Союзі, пише Максим Мирович у своєму блозі.

Типові фрази з СРСР:

"Кто крайний?" – фраза, яка прийшла в лексикон людей в СРСР через погано організовану торгівлю та тотальні черги.

"Выбросили". Цим словом називали появу на прилавках цінних і / або дефіцитних товарів.

"Где ты это достал? (где брали?)". Зазвичай це питання ставили, коли у людини помічали якийсь цінний і рідкісний товар.

"Сообразим на троих?" . Пляшка горілки в СРСР коштувала 2 рублі 87 копійок, і якщо троє скидалися по 1 рублю – то якраз виходила пляшка.

"Ишь, деловой какой ! " . Слово "діловий" у цій фразі означає "заповзятливий", "рішучий", "пробивний" – ця якість в СРСР всіляко засуджувалася.

"А почему я?" Питання-обурення людей в СРСР, які вважали, що держава зобов'язана платити їм гроші лише за сам факт появи на роботі.

"Тебе что, больше всех надо?". Основний сенс цієї фрази – "живи тихо, сиди й не висовуйся, не сперечайся з владою".

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