У мережі перерахували типові фрази людини в СРСР
Для людей епохи СРСР були характерні певні фрази, зокрема, такі як "Кто крайний?", "Сообразим на троих?" та інші.
Ці фрази дуже багато говорять про життя в Радянському Союзі, пише Максим Мирович у своєму блозі.
Типові фрази з СРСР:
"Кто крайний?" – фраза, яка прийшла в лексикон людей в СРСР через погано організовану торгівлю та тотальні черги.
"Выбросили". Цим словом називали появу на прилавках цінних і / або дефіцитних товарів.
"Где ты это достал? (где брали?)". Зазвичай це питання ставили, коли у людини помічали якийсь цінний і рідкісний товар.
"Сообразим на троих?". Пляшка горілки в СРСР коштувала 2 рублі 87 копійок, і якщо троє скидалися по 1 рублю – то якраз виходила пляшка.
"Ишь, деловой какой!". Слово "діловий" у цій фразі означає "заповзятливий", "рішучий", "пробивний" – ця якість в СРСР всіляко засуджувалася.
"А почему я?" Питання-обурення людей в СРСР, які вважали, що держава зобов'язана платити їм гроші лише за сам факт появи на роботі.
"Тебе что, больше всех надо?". Основний сенс цієї фрази – "живи тихо, сиди й не висовуйся, не сперечайся з владою".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фото "смаку дитинства" часів СРСР розсварило користувачів мережі.