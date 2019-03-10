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/Суспільство

У мережі одним фото показали жахливий символ війни на Донбасі

1.4тЧитати матеріал російською

Житель прифронтового міста Красногорівка (Донецька область) показав стан даху житлового будинку в мікрорайоні Сонячний після попадання снаряда, який стався кілька років тому.

Знімки українець зробив в суботу, 9 березня, повідомляє в Twitter користувач Necro Mancer.

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"Ось в такому стані дах будинку Сонячний, 5", – прокоментував фото місцевий житель Артем Калюжний.

Він додав, що "беручи до уваги 9-поверхівки, цей дах – найрозбитіший".

"А 9-поверхівку взагалі можна назвати нашим символом конфлікту на Донбасі", – додав Калюжний.

Зруйнований будинок в Красногорівці

Зруйнований будинок в Красногорівці

Соц мережі

Зруйнований будинок в Красногорівці

Зруйнований будинок в Красногорівці

Соц мережі

Зруйнований будинок в Красногорівці

Зруйнований будинок в Красногорівці

Соц мережі

Зруйнований будинок в Красногорівці

Зруйнований будинок в Красногорівці

Соц мережі

Відзначимо, що даний район був одним з найбільш обстрілюваних. Наприклад, ось наслідки влучень в сусідній будинок (мікрорайон Сонячний, 7), що відбулися в червні 2016 року.

Зруйнований будинок в Красногорівці

Зруйнований будинок в Красногорівці

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, штаб ООС повідомив хороші новини з Донбасу.

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Місце
Україна
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Придурки...все 13 000 сдохнувших...имели...украинские паспорта)))))))молодцы...мочитесь дальше ...чем вас меньше тем воздух на планете Земля...приятнее
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавная страна...страна идиотов...одни дебилы мерзнут в окопах радуясь убийству своих же гражданей...другие повизгивая от счастья мотаются в Польшу мыть сортиры...страной правит алкаш...его сменит шут или воровка...животные
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