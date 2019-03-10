У мережі одним фото показали жахливий символ війни на Донбасі

Житель прифронтового міста Красногорівка (Донецька область) показав стан даху житлового будинку в мікрорайоні Сонячний після попадання снаряда, який стався кілька років тому.
Знімки українець зробив в суботу, 9 березня, повідомляє в Twitter користувач Necro Mancer.
"Ось в такому стані дах будинку Сонячний, 5", – прокоментував фото місцевий житель Артем Калюжний.
Він додав, що "беручи до уваги 9-поверхівки, цей дах – найрозбитіший".
"А 9-поверхівку взагалі можна назвати нашим символом конфлікту на Донбасі", – додав Калюжний.
Зруйнований будинок в Красногорівці
Соц мережі
Зруйнований будинок в Красногорівці
Соц мережі
Зруйнований будинок в Красногорівці
Соц мережі
Зруйнований будинок в Красногорівці
Соц мережі
Відзначимо, що даний район був одним з найбільш обстрілюваних. Наприклад, ось наслідки влучень в сусідній будинок (мікрорайон Сонячний, 7), що відбулися в червні 2016 року.
Зруйнований будинок в Красногорівці
Соц мережі
Як повідомляв OBOZREVATEL, штаб ООС повідомив хороші новини з Донбасу.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!