У мережі назвали найбезглуздіші подарунки на день народження

Карина Бондаренко Суспільство 02:00, 18.09.2020

Користувачі мережі назвали найгірші подарунки, які їм дарували на день народження.

Презенти вони описали в блозі Reddit в коментарях до посту автора під ніком sulemannkhann.

За словами користувача під ніком frenchfreer, ще будучи дитиною, він отримав в подарунок від батька татуювання зі своїм знаком зодіаку. Причому зображення батько набив на своїх грудях. Батько був в захваті від подарунка і вважав його "чудовим презентом".

У свою чергу користувач WonderWeeble поскаржився на те, що отримав на 12-річчя машинку для видалення катишків.

За спогадами mikeardigan, дідусь і бабуся робили їм з братом один і той же подарунок протягом близько 10 років. Це був набір з трьох плоскогубців.

"У нас в підсумку набралося їх 60 штук. Не знаю звідки ще вони їх брали, може, закупили цілу коробку плоскогубців", – зауважив автор коментаря.

Revenge_of_the_Khaki розповів, що отримав в подарунок тканину, з якої дарувальник обіцяв зшити піжаму, однак піжами він так і не дочекався.

Vyper28 повідомив, що старші родичі завжди були вкрай економні при виборі подарунка на його день народження.

"Один раз я отримав вже використану розмальовку, куплену на розпродажі у кого-то з сусідів. Вона була практично повністю зафарбована", – зауважив він.

Користувачеві в цей час було 18 років, проте бабуся і дідусь порахували презент доречним, так як він збирався вчитися на аніматора.

JPO_5x5 у вісім років отримав в подарунок від тітки мішок добрив. Приводом послужило його захоплення посадкою квітів в саду з матір'ю.

"Я розкрив подарунок і побачив упаковку, ніби від морозива. Тільки відкривши її, я усвідомив, що всередині", – згадав свої враження коментатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, користувачі соціальної мережі Instagram виявили, що додаток сам включає фронтальну камеру, незважаючи на те, що вони не робили на неї знімки.

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