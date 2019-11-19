У мережі назвали дієві способи боротьби з нудьгою

Користувачі мережі поділилися найнезвичайнішими способами впоратися з поганим настроєм і нудьгою.

Дії, завдяки яким можна на деякий час відволіктися від усвідомлення того, що життя не настільки гарне, як би того хотілося, перерахували на платформі Reddit.

Примітно, що тред на цю тему набрав більше 70 тисяч лайків. Зокрема, багато хто зазначив, що боротися з нудьгою їм допомагає прогулянка на свіжому повітрі.

Прогулянка на свіжому повітрі допомагає боротися з нудьгою

Наприклад, користувач із ніком 4rshmall0wMan написав, що бере із собою незначну суму грошей і відправляється гуляти містом. За його словами, так йому щоразу вдається знаходити незвичайні кафе і цікаві магазини.

А ось коментатор Dildobagginsworth зазначив, що для нього в прогулянці важливий темп, із яким іде людина.

"Іноді добре зосередитися тільки на думках про темп. Ти тримаєш ритм і поступово входиш у зону, вільну від домашніх і робочих проблем", – пояснив він.

Зі свого боку Its1020am порадив робити начерки малюнків і розфарбовувати їх. Водночас Misstori1 зізнався, що в моменти смутку він теж береться за олівець, але малює померлих тварин інших користувачів платформи, а потім відправляє їм ці картинки.

У прогулянці важливий темп pixabay.com

У боротьбі з нудьгою допоможе навіть швидкісне прибирання, переконаний юзер Confused_Orangutan. "Поставте таймер на п'ять хвилин, приберіть усе, що тільки зможете, повторюйте щодня", – написав він.

Коментатор Maipie95 зазначив, що рятується від нудьги приготуванням різних страв. Його підтримав WizardofStaz, розповівши, що він намагається дрібно нарізати кожен овоч і вдихати аромати їжі під час її приготування. Переконує, що така турбота про самого себе дає приголомшливий ефект.

Турбота про себе дає чудовий ефект у боротьбі з нудьгою

А ось GasmaskGelfling поділився розповіддю про своє незвичайне захоплення – підгодовування ворон. Так, він кидає їм несолоний арахіс, поки гуляє із собаками або чекає автобус. Юзер зізнався, що деякі птахи вже їдять у нього з рук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній рік життя люди починають все більше впадати в депресію. Особливо сильно її симптоми проявляються за місяць до природної смерті. Про це заявили вчені з Університету Рутгерса (Нью-Джерсі).

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