У мережі назвали 5 лайфхаків з СРСР, які вже не працюють

У мережі поділилися п'ятьма лайфхаками з СРСР, які вже застаріли і не працюють.

Про це пише sm-news.ru. Серед них такі застарілі традиції, як кип'ятіння речей, засоби для виведення плям, цегла в зливному бочці і інші.

1. Небезпечні засоби виведення плям

Раніше в якості засобів для виведення плям використовували соду, оцет, перекис водню і багато інших речовин. Це дуже шкодило якості речей, але через відсутність вибору доводилося це робити. Зараз же можна купити недорогий кисневий плямовивідник, який не шкодитиме речам.

2. Тримач для кришки з пробок

Раніше кришки каструль виготовлялися з матеріалу, що сильно нагрівається, тому доводилося використовувати пробки, які при цьому постійно вискакували. Зараз необхідність у цьому відпала, так як ручки кришок зазвичай зроблені з пластика і не нагріваються так сильно.

3. Кип'ятіння речей

Через ручне прання білі речі швидко псувалися, і їм повертався колишній вигляд за допомогою кип'ятіння. Зараз в кожному будинку є пральні машинки та кисневі відбілювачі, які прекрасно справляються з цим завданням.

4. Цегла в зливному бачку

Як спосіб економії води, використовувався цегла. Так в зливний бачок набиралося менше води, і виходила хоча б мінімальна економія. Сучасні зливні бочки влаштовані набагато складніше, тому цегла туди просто не поміститься.

5. Колготки не тільки на ногах

Після того як капронові колготки зношувалися їх не викидали. Їх чинили, і вони використовувалися для різних побутових потреб. У них могли зберігати цибулю, з їх допомогою пилососили і так далі. Прогрес не стоїть на місці, тому зараз використовувати колготки не за призначенням немає необхідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували рідкісні фото російських міст після розвалу СРСР. Крім того, з'явилися унікальні фото про життя людей в Радянському Союзі.

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