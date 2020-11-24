У мережі нагадали суворість курортів у СРСР. Фото

Марина Ліснічук Суспільство 03:20, 24.11.2020

Користувачам мережі нагадали креативний плакат часів Радянського Союзу, який тоді можна було побачити на пляжах.

Напис на ньому говорить: "Хто потоне – більше купатися в морі не буде". Знімок було опубліковано в Twitter "Історичні Фото".

"Суворі радянські курорти..." – коротко підкреслили в підписі до нього.

Плакат на пляжі в СРСР
Twitter "Історичні Фото"

Оригінальний заклик дотримуватися безпеки на воді в радянські часи користувачі мережі визнали логічним і правдивим. Хоча деякі не упустили шансу й пожартувати над цією темою.

"А більше не захочеться", "Як у дитинстві: потонеш, додому не приходь", "Хто потоне – той купатиметься вічно...", "Але буде довго плавати для прикладу", "Чому суворі? Правдиві..." , "І спробуй запереч", – зазначили підписники.

Суворий плакат із СРСР користувачі мережі визнали логічним
Twitter "Історичні Фото"
Коментарі користувачів мережі про суворість курортів у СРСР
Twitter "Історичні Фото"
Коментарі користувачів
Twitter "Історичні Фото"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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