На фоні ситуації з поширенням у світі пандемії коронавірусу в мережі згадали про вбитого Росією вченого-вірусолога зі світовим ім'ям, професора Йопе Ланге з Університету Амстердама.

Він, зокрема, загинув в авіакатастрофі малайзійського Boeibg 777 рейсу МН17, збитого російським "Буком" над Донбасом у 2014 році. Про це написав у Twitter користувач під ніком "Vιtαuskαs на карантині".

"Пасажир рейсу МН17, убитий російськими військовими злочинцями. Сьогодні Росія просить зняти з неї санкції "для ефективної боротьби з вірусом COVID-19". Совісті у цій лицемірної країни немає!" – йдеться в повідомленні.

Професор Йоп Ланге загинув в авіакатастрофі Boeibg 777 рейсу МН17

Водночас у коментарях користувачі підтримали думку автора, звинувативши у всьому Росію і підтримуваних нею терористів.

"У 2014-му усією країною раділи біля зомбоящиків збитому літаку, зборів, банкети, пиятики,"давай ще", "можемо повторити", "Весь трагізм долі цих людей не дає спокою. Вчені, розумні і порядні люди стали жертвою дегенератів, мавп із сучасною зброєю. А ще те, що верховна "бібізяна" досі не покарана, ганебно. Лицемірність і боязнь можуть знищити цивілізацію. Зло має бути покаране!", "Вони таки зуміли розсердити Всесвіт. Карма вона така – іноді століттями треба чекати, а іноді б'є, не відходячи від каси", "Розмова про зняття санкцій почнеться тоді, коли Росія зізнається у своїх злочинах, піде з Донбасу, заплативши компенсацію за все зруйноване і віддасть Крим! І це мінімум!", – пишуть вони.

Професор Йоп Ланге

Інші вказали на показові наукові праці самого Йопе Ланге. Вони згадали, що з 2002 по 2004 рік професор, один із провідних світових вчених, першопроходець досліджень епідемії, очолював Міжнародну спільноту щодо боротьби зі СНІДом. Він, зокрема, займався дослідженням захворювання і розробками ліків із 1983 року, був організатором декількох найважливіших клінічних випробувань препаратів антиретровірусної терапії.

Коментарі користувачів twitter.com/_Vitauskas_A

"Під його керівництвом проходили дослідження щодо способів запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини", "Також серед загиблих – прессекретар Всесвітньої організації охорони здоров'я. А всього на борту було 108 делегатів міжнародної конференції з питань ВІЛ/СНІДу", – додали в коментарях.

Коментарі користувачів twitter.com/_Vitauskas_A

"Може, путінським військовим вірусологам він чимось заважав?", "А про яку "совість" може йтися, якщо це країна вбивця і терорист!?", "У цій "лицемірній країні" є конкретне ім'я і прізвище. Вам слабо озвучити це прізвище?", "Країна тут ні до чого. Винні бандити, які захопили владу", – зазначають користувачі.

Коментарі користувачів twitter.com/_Vitauskas_A

Коментарі користувачів twitter.com/_Vitauskas_A

Коментарі користувачів twitter.com/_Vitauskas_A

Це професор Йоп Ланге. Вчений-вірусолог зі світовим ім'ям з Університету Амстердама.

Пасажир рейсу # МН17, убитий російськими військовими злочинцями.



Сьогодні Росія просить зняти з неї санкції "для ефективної боротьби з вірусом # COVID_19 ".



Совісті у цій лицемірною країни НІ! pic.twitter.com/AnEY8a2BIP - Vιtαuskαs на карантині 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) March 25, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Гаазі (Нідерланди) напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії. У неділю, 8 березня, вони встановили навпроти будівлі посольства 298 білих стільців, які символізують жертв збитого літака.

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