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25 березня • оновлено в 11:31
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У мережі нагадали про вбитого Росією вірусолога на борту МН17

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На фоні ситуації з поширенням у світі пандемії коронавірусу в мережі згадали про вбитого Росією вченого-вірусолога зі світовим ім'ям, професора Йопе Ланге з Університету Амстердама.

Він, зокрема, загинув в авіакатастрофі малайзійського Boeibg 777 рейсу МН17, збитого російським "Буком" над Донбасом у 2014 році. Про це написав у Twitter користувач під ніком "Vιtαuskαs на карантині".

"Пасажир рейсу МН17, убитий російськими військовими злочинцями. Сьогодні Росія просить зняти з неї санкції "для ефективної боротьби з вірусом COVID-19". Совісті у цій лицемірної країни немає!" – йдеться в повідомленні.

Професор Йоп Ланге загинув в авіакатастрофі Boeibg 777 рейсу МН17

Професор Йоп Ланге загинув в авіакатастрофі Boeibg 777 рейсу МН17

Водночас у коментарях користувачі підтримали думку автора, звинувативши у всьому Росію і підтримуваних нею терористів.

"У 2014-му усією країною раділи біля зомбоящиків збитому літаку, зборів, банкети, пиятики,"давай ще", "можемо повторити", "Весь трагізм долі цих людей не дає спокою. Вчені, розумні і порядні люди стали жертвою дегенератів, мавп із сучасною зброєю. А ще те, що верховна "бібізяна" досі не покарана, ганебно. Лицемірність і боязнь можуть знищити цивілізацію. Зло має бути покаране!", "Вони таки зуміли розсердити Всесвіт. Карма вона така – іноді століттями треба чекати, а іноді б'є, не відходячи від каси", "Розмова про зняття санкцій почнеться тоді, коли Росія зізнається у своїх злочинах, піде з Донбасу, заплативши компенсацію за все зруйноване і віддасть Крим! І це мінімум!", – пишуть вони.

Професор Йоп Ланге

Професор Йоп Ланге

Інші вказали на показові наукові праці самого Йопе Ланге. Вони згадали, що з 2002 по 2004 рік професор, один із провідних світових вчених, першопроходець досліджень епідемії, очолював Міжнародну спільноту щодо боротьби зі СНІДом. Він, зокрема, займався дослідженням захворювання і розробками ліків із 1983 року, був організатором декількох найважливіших клінічних випробувань препаратів антиретровірусної терапії.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

twitter.com/_Vitauskas_A

"Під його керівництвом проходили дослідження щодо способів запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини", "Також серед загиблих – прессекретар Всесвітньої організації охорони здоров'я. А всього на борту було 108 делегатів міжнародної конференції з питань ВІЛ/СНІДу", – додали в коментарях.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

twitter.com/_Vitauskas_A

"Може, путінським військовим вірусологам він чимось заважав?", "А про яку "совість" може йтися, якщо це країна вбивця і терорист!?", "У цій "лицемірній країні" є конкретне ім'я і прізвище. Вам слабо озвучити це прізвище?", "Країна тут ні до чого. Винні бандити, які захопили владу", – зазначають користувачі.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

twitter.com/_Vitauskas_A

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

twitter.com/_Vitauskas_A

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

twitter.com/_Vitauskas_A

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Гаазі (Нідерланди) напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії. У неділю, 8 березня, вони встановили навпроти будівлі посольства 298 білих стільців, які символізують жертв збитого літака.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Коронавірус
Теги
Boeing Боїнг МН17 соцмережі
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Второй день Обоз напoлняется yдивитeльными по своей дypocти статьями. На xoxлoв рaccчитано, они такое любят. Поскольку их кyцый yмишкo все рaвно не поймет, почему эти cтaтeйки, просто aгитaциoнный бpeд.
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a alexeyon
a alexeyon
за все ответят путинцы...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
НА украине не только коронавирус,я ещё и вирус головного мозга))
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