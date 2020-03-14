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14 березня • оновлено в 03:09
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У мережі нагадали про дату 14 березня в історії України. Фото

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У мережі згадали пам’ятну історичну подію, яка свідчить про те, що друга світова війна для українців розпочалася задовго до 22 червня 1941 року.

Вона відбулася у ніч із 13-го на 14 березня 1939 року, коли на територію нашої країни вторглися угорські війська. Про це нагадали в Twitter History Ukraine, опублікувавши фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"13-14.3.1939 – проти ночі у Карпатську Україну вторглася 40-тисячна угорська армія", – йдеться у підписі під світлиною.

Угорські війська нападають на Карпатську Україну

Угорські війська нападають на Карпатську Україну

milnavigator.com.ua

Водночас у коментарях до публікації деякі підписники висловили обурення, не погодившись із такою "подачею" нагадування про історичну подію. Їхні думки розділилися.

Угорські війська нападають на Карпатську Україну

Угорські війська нападають на Карпатську Україну

Life

"Вторглися, оселилися і тепер вимагають скасувати українську мову в тих землях. Друга світова не скінчилася для угорців?", "Треба ж, я думав, що на Україну нападала завжди тільки радянська армія", "Поки на угорців і поляків триватимуть наїзди, блокуватимуться жалюгідні потуги українців "заповзти" в ЄС і НАТО", "Не хвилююся мокшо, все буде Україна, так і чекаємо на Кубань, яка обов'язково повернеться як автономія в Україну", "Це зрада чи перемога? Це ж партнери", "Навіщо вводити людей в оману, 25 червня 1945 року в Москві було підписано угоду про входження колишньої Підкарпатської Русі до складу УРСР", "У 1939-му там була Підкарпатська Русь", "У 1918-му там була ЗУНР, в яку вліз пізніше Ленін і про*рав її в 1921 році", – пишуть користувачі соцмережі.

Угорські війська нападають на Карпатську Україну

Угорські війська нападають на Карпатську Україну

Life

Коментарі підписників

Коментарі підписників

twitter.com/History_Ukraine

Коментарі підписників

Коментарі підписників

twitter.com/History_Ukraine

Коментарі підписників

Коментарі підписників

twitter.com/History_Ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін висловився про Велику Вітчизняну війну, пригрозивши тим, хто має намір повторити напад, загибеллю.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Друга світова війна
Місце
Україна
Теги
соцмережі Історія України Історія
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