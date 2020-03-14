У мережі нагадали про дату 14 березня в історії України. Фото

У мережі згадали пам’ятну історичну подію, яка свідчить про те, що друга світова війна для українців розпочалася задовго до 22 червня 1941 року.

Вона відбулася у ніч із 13-го на 14 березня 1939 року, коли на територію нашої країни вторглися угорські війська. Про це нагадали в Twitter History Ukraine, опублікувавши фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"13-14.3.1939 – проти ночі у Карпатську Україну вторглася 40-тисячна угорська армія", – йдеться у підписі під світлиною.

Угорські війська нападають на Карпатську Україну milnavigator.com.ua

Водночас у коментарях до публікації деякі підписники висловили обурення, не погодившись із такою "подачею" нагадування про історичну подію. Їхні думки розділилися.

Угорські війська нападають на Карпатську Україну Life

"Вторглися, оселилися і тепер вимагають скасувати українську мову в тих землях. Друга світова не скінчилася для угорців?", "Треба ж, я думав, що на Україну нападала завжди тільки радянська армія", "Поки на угорців і поляків триватимуть наїзди, блокуватимуться жалюгідні потуги українців "заповзти" в ЄС і НАТО", "Не хвилююся мокшо, все буде Україна, так і чекаємо на Кубань, яка обов'язково повернеться як автономія в Україну", "Це зрада чи перемога? Це ж партнери", "Навіщо вводити людей в оману, 25 червня 1945 року в Москві було підписано угоду про входження колишньої Підкарпатської Русі до складу УРСР", "У 1939-му там була Підкарпатська Русь", "У 1918-му там була ЗУНР, в яку вліз пізніше Ленін і про*рав її в 1921 році", – пишуть користувачі соцмережі.

Угорські війська нападають на Карпатську Україну Life

Коментарі підписників twitter.com/History_Ukraine

Коментарі підписників twitter.com/History_Ukraine

Коментарі підписників twitter.com/History_Ukraine

#ЦейДень 13-14.3.1939 - проти ночі у Карпатську Україну вторглася 40-тисячна угорська армія. pic.twitter.com/ino6SbG4jz — History Ukraine (@History_Ukraine) March 13, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін висловився про Велику Вітчизняну війну, пригрозивши тим, хто має намір повторити напад, загибеллю.

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