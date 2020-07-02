У мера Коломиї та його заступника підтвердили COVID-19

Юрій Сергієнко Суспільство 21:16, 2.07.2020 Оновлено: 21:33, 2.07.2020

Мер міста Коломия Івано-Франківської області Ігор Слюзар підхопив коронавірусну інфекцію COVID-19.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Міський голова уточнив, що почувається добре.

"Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID-19. Жодних симптомів поки. Самопочуття добре", – написав він.

Результат ПЛР-тесту
Facebook Ігоря Слюзара

COVID-19 виявлено й у одного з його заступників. Обидва разом із сім'ями перебуватимуть два тижні на самоізоляції.

Також найближче коло спілкування чиновників пройде тестування.

Facebook Ігоря Слюзара

За даними онлайн-карти РНБО, в Івано-Франківській області зафіксовано 2 489 випадків коронавірусу. При цьому вилікувалися 1 108 пацієнтів і 102 померли.

Ситуація щодо захворюваності в Івано-Франківській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ректора Сумського державного університету виявили коронавірус. Саме в цьому закладі 25 червня провели зовнішнє незалежне оцінювання.

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