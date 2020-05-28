"У мене ворогів немає!" У Миколаєві торгували одягом з символікою Росії: розгорівся скандал

У Миколаєві в одному з магазинів продавали футболку з символікою країни-агресора Росії.

Відео в Facebook опублікував Павло Ткаченко. На футболці зображений герб РФ – двоголовий орел і напис "Вічно вірний".

Чоловік запитав продавців, звідки у них у продажу ця футболка. Але одна з продавщиць накинулася на нього з критикою, відповідаючи, що вона сама росіянка, і 40 років живе в Україні.

Продавщиця в магазині Скріншот

"У мене ворогів немає. У мене все люди брати ... Мій син нікого не вбив ... Звертайтеся до олігархів, хто ділить територію, а не до нас", – відповідала жінка.

Після Ткаченко поспілкувався з адміністратором магазину. В результаті було вирішено зняти з продажу футболку і викинути її в урну.

Публікація в соцмережі набрала понад 1,5 тисячі лайків, більше 570 коментарів і 7,8 тисяч поширень. Користувачі мережі підтримували автора відео і засуджували продавщицю.

"Хороший магазин. Є де одягати і вибрати рабів, якщо що" "Продавщиця с*парка", "С*чара московська", "От лярва, голову відірвати", "Красава. У нас війна, а воно торгує символікою окупанта", – обурювалися в мережі .

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських боксерів Усика та Ломаченка загнобити в мережі за "зашквар" з громадянством Росії.