"У мене ворогів немає!" У Миколаєві торгували одягом з символікою Росії: розгорівся скандал

Тимур Григоренко Суспільство 20:36, 28.05.2020 Оновлено: 21:24, 28.05.2020

У Миколаєві в одному з магазинів продавали футболку з символікою країни-агресора Росії.

Відео в Facebook опублікував Павло Ткаченко. На футболці зображений герб РФ – двоголовий орел і напис "Вічно вірний".

Чоловік запитав продавців, звідки у них у продажу ця футболка. Але одна з продавщиць накинулася на нього з критикою, відповідаючи, що вона сама росіянка, і 40 років живе в Україні.

Продавщиця в магазині
Скріншот

"У мене ворогів немає. У мене все люди брати ... Мій син нікого не вбив ... Звертайтеся до олігархів, хто ділить територію, а не до нас", – відповідала жінка.

Після Ткаченко поспілкувався з адміністратором магазину. В результаті було вирішено зняти з продажу футболку і викинути її в урну.

Публікація в соцмережі набрала понад 1,5 тисячі лайків, більше 570 коментарів і 7,8 тисяч поширень. Користувачі мережі підтримували автора відео і засуджували продавщицю.

"Хороший магазин. Є де одягати і вибрати рабів, якщо що" "Продавщиця с*парка", "С*чара московська", "От лярва, голову відірвати", "Красава. У нас війна, а воно торгує символікою окупанта", – обурювалися в мережі .

Скріншот
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських боксерів Усика та Ломаченка загнобити в мережі за "зашквар" з громадянством Росії.

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