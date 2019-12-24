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24 грудня • оновлено в 17:59
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"У мене там дім!" Воїн ЗСУ з Луганська зворушив мережу криком душі

2.4т
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У мережі з'явилося зворушливе відео з воїном ЗСУ з Луганська, на якому він закликає людей боротися за єдину Україну, а не здавати території ворогу.

Ролик опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. "Чоловік, як ніхто інший, знає, як воно – в прямому сенсі слів втратити дім. Просто послухайте його історію. Подивіться йому в очі. І не забудьте допомогти армії", – відзначили автори допису (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, захисник на ім'я Володимир розповів, що йому довелося покинути рідне місто у 2014 році. Він виїхав з нього в область до батьків, сподіваючись, що через кілька місяців конфлікт припиниться. Однак він триває вже шостий рік.

У підсумку в 2015 році чоловік сам пішов у військкомат і призвався до армії, щоб захищати Україну від окупантів, що і продовжує робити донині.

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Воїн ЗСУ

Воїн ЗСУ

Скріншот відео

"Я говорив: можемо просто зараз все покинути, сісти на БТР і виїхати. А давай віддамо до Харкова туди, до Запоріжжя! А треба Одеська область? Давайте Одеську область віддамо! Цілою повинна Україна бути, я сам з Луганська! До Луганська, звичайно, хочеться, у мене там дім. Але ви уявляєте, що таке мені назад повернутися? Це життя не буде мені, моїй дружині, моїй дитині", – каже Герой.

Крім того, його засмучує те, що багато хто з його знайомих пішов воювати на сторону російських терористів "ЛНР".

"Багато пішли воювати на ту сторону, навіть дуже багато знайомих. Мотиви? Якесь таке мислення повернути СРСР. Дідусь з бабусею розповіли, що там морозиво було смачне", – обурився український воїн.

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Українці захопилися силою духу захисника, який втратив дім через російську окупацію, і залишили під постом близько тисячі лайків, понад 250 репостів, а також півсотні коментарів зі словами підтримки.

"Дякую вам за все, сил, здоров'я, мудрості. Миру і спокою", "Бережи вас, Боже", "Ви справжні українці, які не зрадили неньку", "Справжні Герої! Бережи їх, Господи", "Такі би були всі на Донбасі, то, напевно, вже територія була б підконтрольна Україні", "Бережи вас, Боже! Люди честі й гідності!!! Дякую", "Людина честі, йому не потрібно розповідати про "русскій мір" і ніхто не має права на Луганськ більше, ніж він", – пишуть люди.

"У мене там дім!" Воїн ЗСУ з Луганська зворушив мережу криком душі

"У мене там дім!" Воїн ЗСУ з Луганська зворушив мережу криком душі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало фурор відео з ізраїльтянином Григорієм Пивоваровим, який пішов воювати за Україну в складі батальйону ЗСУ "Айдар". Він пішов на Донбас ще у 2014 році, оскільки вважає своїм головним ворогом "русскій мір".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Он даже имени не имеет. Просто Герой... Х*хлы, вы больны
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Много пошли воевать на ту сторону, даже очень много знакомых." Дурак что ли? Какие знакомые, дурень? Там одни буряты из России ...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
давай, парень, вперед штурмовать Луганск, пришла пора заканчивать с комуняцким проектом Украина...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Zhikharev Dmitry, дурик,комуняцкий проект у тебя в голове- совок называется.
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