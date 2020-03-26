До заражених ідуть в одній масці: в Україні вже 8 медиків підчепили коронавірус

В Україні у восьми медиків офіційно підтвердили коронавірус. Останні чотири випадки – у Монастириському районі Тернопільської області. Зокрема, у завідувача Центру первинної медичної допомоги. Зараз він удома на самоізоляції.

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У лікарів досі немає засобів захисту, і вони першими стають жертвами небезпечного вірусу. Подробиці – у матеріалі OBOZREVATEL.

Усі пішли на карантин

Станом на ранок, 26 березня, у Тернопільській області налічується 15 пацієнтів із COVID-19. Там вже зафіксована перша смерть – це житель села Ковалівка Монастириського району.

Усього в районі коронавірус виявили в 11 осіб, четверо з яких – лікарі. Серед занедужалих є і завідувач Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району Андрій Мушинський.

"У мене підтверджений діагноз. Перебуваю вдома на самоізоляції в задовільному стані. Ще одна лікарка хворіла впродовж тижня, вже краще почувається. Ще одна вдома, теж температурила, її стан зараз покращився. Від кого саме ми заразилися – я не знаю, хворих приймали масово", – сказав нам Мушинський.

Рятувальники обробляють дезінфекторами Монастириського лікарню ДСНС Тернопільської області

Він додає, що у них залишилися три захисні костюми, маски та дезінфікувальні засоби в Центрі були. Але вчора (25 березня. – Ред.) завідувач ухвалив рішення закрити заклад, а всіх співробітників відправити на карантин. Тепер хворих приймають в амбулаторії.

У місті Монастириську чотири лікарі захворіли на COVID-19 ГУ ДСНС у Тернопільській області

Ще один інфікований – медик районної лікарні Монастириського району. А в Тернополі діагноз коронавірус встановили стоматологу, який нещодавно повернувся з Австрії.

У Вінниці захворіла медсестра пологового будинку

Також COVID-19 підтвердили у 42-річної медсестри з Вінниці. З чуток, вона працює в пологовому будинку № 2, а заразилася від родичів, які нещодавно повернулися з Польщі. Щоправда, підтвердити або спростувати цю інформацію в пологовому будинку не змогли, мовляв, це до керівництва, а вони всі на нараді.

Ще два випадки захворювання – в інфекційній лікарні Івано-Франківська. Там медсестри надавали допомогу 56-річній жінці, яка померла кілька днів тому.

ГУ ДСНС у Тернопільській області

Сьогодні в Україні зареєстровано 156 випадків зараження коронавірусом. Але щойно був встановлений перший діагноз, медики забили на сполох – із засобів захисту в багатьох дотепер тільки маски. Їх катастрофічно не вистачає, і майже у всіх містах волонтери та просто небайдужі закликають людей допомогти необхідним.

Як уже писав OBOZREVATEL, лікарі швидкої допомоги в Києві під час епідемії коронавірусу на виклики їздять без захисних костюмів. Все, що їм видають – рукавички, антисептик і звичайні медичні маски, які насправді від COVID-19 не врятують.

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